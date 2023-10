Kamatplafon nélkül is viszik a személyi kölcsönt

A friss adatok szerint ennyiért nem nagyon kell a lakáshitel az ügyfeleknek, a személyi kölcsönt viszont akár ilyen drágán is felveszik. A kormány által egyelőre csak javasolt 8,5 százalékos lakáshitel THM-plafon eléréséhez még a legjobb ajánlatokat adó bankoknak is lejjebb kellene menniük az áraikkal, a többségnek pedig 1-2 százalékot is vágni kellene a kamataiból – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Továbbra is jelentősen elmarad az előző évitől a lakosság hitelfelvételi kedve, de már vannak jelei az élénkülésnek. A hitelkamatok csökkenésnek indultak, és néhány hiteltípus továbbra is népszerű a lakosság körében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint 54,41 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitelekre kötöttek szerződést a lakossági igénylők 2023. augusztusban. Ez 8 százalékkal meghaladja a júliusi eredményt, viszont mindössze az 56,7 százaléka az egy évvel ezelőttinek. A szerződések száma 2,5 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, augusztusban 4609 szerződést írtak alá az igénylők. Többségük legalább 5 éves kamatperiódust választott, az átlagosan felvett lakáshitel összege pedig 11,8 millió forint volt.

A lakáshitelek átlagos hitelköltség mutatója valamelyest csökkent, 10,41 százalékról 10,12 százalékra. A kormány a legújabb bejelentés szerint mesterségesen gyorsítaná fel a kamatok csökkenését, amitől növekvő hitelkeresletet vár. A bankoktól azt kéri, hogy október 9-től legfeljebb 8,5 százalékos teljes hiteldíj mutató (THM) mellett folyósítsanak jelzáloghiteleket.

A 8,5 százalékos elvárt THM alacsonyabb, mint a piacon átlagos ügyfelek által elérhető legjobb ajánlatok. Átlagbérre, 10 millió forintos hitelösszegre ugyan már akadnak 9 százalék alatti THM-ek is az ajánlatokban, de inkább a 9 százalék felettiek a jellemzőek a Bank360.hu lakáshitel kalkulátorának számításai szerint. Az önkéntes kamatplafonhoz tehát lényegében minden banknak jelentősen csökkentenie kellene a teljes hiteldíj mutatóját ezeknél a hiteleknél. Van, amelyiknek a legjobb ajánlatához képest már csak 0,25-0,5 százalékkal, de olyan bank is akad, amelynél ek 1,5-2 százalékot vagy akár annál többet is engednie kellene.

A Bank360.hu számításai szerint egy 10 millió forintos lakáshitel esetén 8,5 százalékos THM-mel 20 évre 85-86,5 ezer forintosak lehetnének a törlesztőrészletek a kezdeti költségektől függően. A jelenlegi legjobb ajánlatok már közelében vannak ennek, de az átlagosnak mondható hitelkínálat esetén ez 5-10 ezer forintos spórolást jelentene havonta az ügyfeleknek.

Egyre többen kötnek személyi kölcsön szerződést

Közel négy éves csúcson járt augusztusban a személyi kölcsön szerződések száma, utoljára 2019. októberében vettek fel többen ilyen típusú hitelt. Az augusztusban kötött 24 484 szerződés 4 százalékkal haladta meg a júliusi értéket, az egy évvel ezelőttit pedig több mint 18 százalékkal. A felvett összeg 50,96 milliárd forint volt összesen, ami az előző hónaphoz képest közel 4 százalékos emelkedés. Az átlagosan felvett személyi kölcsön összege 2,08 millió forint volt.

A személyi kölcsönök átlagos hitelköltség mutatója is csökkent valamelyest, de továbbra is magas, augusztusban 19,38 százalék volt. A kedvezőbb ajánlatok között azonban már lehet találni 15-17 százalékos THM-mel igényelhető kölcsönöket is. Ezek persze még így is drágák, de a keresletből az látszik, hogy az ügyfeleknek még ilyen áron is szükségük van rájuk.

Éledezik a babaváró hitel, jöhet a véghajrá

Amilyen rosszul indította az évet a babaváró hitel, annál inkább kezdi összekapni magát az év végére, amikor még számíthat egy nagyobb hajrára is. Januártól ugyanis jelentősen szűkül majd az igénylők köre, már csak azok a házaspárok tudják majd igénybe venni a támogatást, ahol a feleség 30 év alatti. 30 év felett már csak igazolt várandósság esetén lesz lehetőség az igénylésre.

Az új szabályok bevezetése előtt tehát nem véletlen, hogy ismét nőni kezdett a kamatmentes milliók iránt az érdeklődés. Augusztusban 25,25 milliárd forintra kötöttek szerződést a párok, így a 2019. júliusi indulás óta már összesen 2240 milliárd forintot vettek fel.

Keresik a lakossági befektetők a magas kamatokat

A háztartások által elhelyezett forintbetétek átlagos kamatlába a lekötött betétek esetében 10,95 százalék volt augusztusban, a júliusi 12,05 százalék után. Ezzel szemben a lakossági betétek kamata valamelyest emelkedett az előző hónaphoz képest, 4,70 százalékról 4,86 százalékra.

A látra szóló és folyószámlabetétek összege 8108,8 milliárd forint volt, ezen belül a lakosságnál 6973,3 milliárd forint volt, ami minimális, 0,3 százalékos csökkenést jelent a júliushoz képest, a tavaly augusztusi értéknek viszont mindössze a 84 százaléka. A lakosság augusztusban valamivel több betétet kötött le, mint júliusban, ez az összeg 230 milliárd forintról közel 272-re emelkedett.