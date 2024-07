Kánikula, nyár – irány a strand!

A fürdőzés, csúszdázás és lángosozás mellett színes programokkal is készülnek a budapesti strandok. Többek között lesz újra vízipisztolycsata a Palán ezen a hétvégén, július végén pedig Strandok éjszakája ezúttal a Paskálon, és még ebben a hónapban kezdődik a Cinema Spa sorozat is a Széchenyiben.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ezen a nyáron is szervez különböző eseményeket a strandolók örömére. A főváros strandjai mindig is népszerűek helynek számítottak, amint megérkezik a jó idő, megtelnek a medencék, a csúszdák és a napozók. Mindehhez élményeket is kínálunk vendégeinknek.

Július 6-án, szombaton újra megrendezi a Magyar Fürdőszövetség az országos vízipisztolycsatát, melyhez 40 fürdő, köztük társaságunk is csatlakozott. Budapesten a margitszigeti Palatinus fürdő strandmedencéje lesz a helyszín. Az esemény ez évben is egyben rekordkísérlet lesz: 14 órától 15 percen át kell a vízipisztolycsatának folyni minden helyszínen.

Július 16-tól kezdődően keddenként a CineSpa program keretében a Széchenyi fürdő kültéri élménymedencéjében lehet mozizni. Négy alkalom, négy film: Elvis; Apádra ütök; Galaxis őrzői; Bohemian Rhapsody. Mind olyan kultfilmek, melyek közül mindenki találhat kedvére valót.

Július 27-én, szombaton a Strandok éjszakája rendezvényt a Paskál fürdőben tartjuk. Az Magyar Fürdőszövetség által 15. éve meghirdetett akcióban a fürdők országszerte nap színes attrakciókkal, gyerekfoglalkozásokkal és meghosszabbított nyitvatartással este 10 óráig várják a vendégeket.

A strandok veszélyeket is rejthetnek, ilyen a túlzott mértékű napozás. A víz mellett szinte észre sem venni, mennyi időt töltünk a tűző napon, különösen fontos ez, amikor erős az UV-sugárzás is. Fürdőinkben a nyár folyamán több helyszínen is szervezünk ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatot. Július 25-én a Pesterzsébeti és július 27-én a Paskál fürdőben lesz erre lehetőség.

Bármilyen furcsán is hangzik, szaunázni télen-nyáron lehet és érdemes. Folytatódnak a Szauna péntekek a Pesterzsébet fürdőben minden hónap 3. péntek este, legközelebb július 19-én.

A csúszdák mellett a strandok másik kedvelt attrakciója a hullámmedence. A Palatinus fürdő százéves, immár ipari műemlék-hullámgépe erre a szezonra egy nagyobb javításon átesve megújult, így július 5-től a strandolók megint élvezhetik a hullámokat.