Karácsony: “Az életünkért küzdünk”. Fővárosi – BKIK közös terv a kilábalásért

Közös fővárosi gazdasági kilábalási stratégián dolgozik együtt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a fővárosi önkormányzat a budapesti vállalkozásokkal – jelentették be a szervezetek vezetői a KKVHÁZ Zrt. és a BKIK közös online konferenciáján.

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, eljött az ideje a közös gondolkodásnak. Közös kilábalási stratégiát dolgoznak ki, keresik a megoldásokat a budapesti vállalkozások további segítése érdekében.

Fenntartják a járvány miatt eddig bevezetett kedvezményeket, a közterület-használati díjak elengedését, a bérleti díjkedvezményeket vagy a taxisok droszthasználati díjának elengedését – sorolta.

“Az önkormányzat, én személyesen, és minden kollégám abban érdekelt, hogy a lehető legtöbb szövetségest találjuk ahhoz, hogy a városunk kilábaljon a bajból” – fogalmazott, hozzátéve: a helyi vállalkozások és az azokat tömörítő kamarák nélkül ez nem sikerülhet.

Felidézte: a kormány iparűzési adócsökkentése után beígért önkormányzati kompenzációjának elmaradása nehéz helyzetbe hozza a fővárosi önkormányzatot is. Az elmúlt egy évben 40 százalékkal csökkentek az önkormányzat működési bevételei, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozta Budapestet. “Az életünkért küzdünk“. Fontosnak nevezte, hogy a helyi vállalkozások szövetségesként tekintsenek a helyi önkormányzatokra.

A kilábalási tervekről azt mondta: elsősorban a turizmust és a vendéglátást célzó kedvezményrendszeren gondolkodnak, ahol “a főváros sok mindent behoz a közös kalapba”. A belföldi turizmus erősödése lehet esély a budapesti turisztikai vállalkozóknak, akikkel hosszú távon szeretnének együtt dolgozni.

Ennek érdekében készek jelentős kedvezményeket nyújtani az önkormányzati szolgáltatásokból – mondta, és felajánlotta a Budapest Brand Zrt. Budapest Kártya ingyenes közösségi közlekedést is tartalmazó rendszerének kiterjesztését a belföldi turizmusra. Gondolkodnának olyan fővárosi kedvezményeken is, amelyek a budapesti családokat érintenék. Ebben Budapest kulturális intézményei adnának kedvezményeket olyan rendszerben, amelyben a budapesti vendéglátást is segítenék. A Budapest Brand Zrt. már dolgozik ezeken a kedvezményeken – mondta. Közös érdeknek nevezte, hogy mindenki – a vállalkozások, önkormányzatok – túllendüljön a válságon.

Nagy Elek, a BKIK elnöke felidézte: márciusban 75 millió forintos szolidaritási alap létrehozásáról döntöttek, abból első körben a járvány miatt legnehezebb helyzetbe került vendéglátóhelyeket támogatják. Hozzátette: a jövőt is közösen kell megtervezni, ennek első lépése a mostani online tanácskozás, ahol munkacsoportokba szerveződve dolgoznak megoldási javaslatokon. A legjobbakat felkarolják, részletesen kidolgozzák és továbbítják a döntéshozóknak.

Nagy Elek a “Budapesti Gazdasági Kilábalás 2021 tavasz” címmel szervezett tanácskozáson kijelentette: megerősödött a budapesti kamara, amely számos javaslatot dogozott ki az elmúlt egy évben. Ezt a munkát továbbra is folytatják – tette hozzá.

“Hiszem és vallom, hogy a budapesti vállalkozók tudnak közösségként összefogásban gondolkozni, félretéve azt, hogy melyik érdekvédelmi szervezet ernyője alatt állnak” – fogalmazott az elnök.

A BKIK nyitott arra, hogy a kormányhivatallal, és a fővárosi önkormányzattal közösen, egyeztetve próbáljon megoldásokat találni. A szerdai tanácskozáson 14 munkacsoportban kezdődött el a munka, közöttük a finanszírozást, az adózást, a képzést, a marketinget, a humánerőforrást vagy a digitalizációt érintő területeken.