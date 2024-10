Károlyi László: életműdíj az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton

Károlyi László (balra) és Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke

Károlyi László, a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, az Érték és Minőség Nagydíj (ÉMIN) kiírói tanács tagja, Életműdíjat vehetett át a tanácsban végzett egy évtizedes munkájáért, mellyel a magyar és határon túli minőségi termékeket támogatta.

– Első diplomámat műszaki területen szereztem, és amikor 1993-ban a Legrand felvásárolta a Kontavill-t, az első évtizedben – 1993 és 2004 között – elsősorban műszaki fejlesztéssel és termékgyártással foglalkoztam – mondta el a szakember az elismerés kapcsán. Hozzátéve: ebben az időszakban a Legrand Magyarország rendszeresen nyerte el a Magyar Termék Nagydíjat, amely lehetőséget adott számára, hogy jobban megismerje a pályázatot kiíró szervezet tevékenységét.

2014-től, már a Legrand Magyarország vezérigazgatójaként, úgy látta, hogy a vállalat története nem csupán egy sikeres privatizáció példája, hanem a magyarországi termékfejlesztés és gyártás folyamatos fejlődésének is bizonyítéka. A Legrand ugyanis a globális piacokra szállít, és sikeresen ötvözi a multinacionális vállalatok és a magyar szaktudás erősségeit. Mivel vezérigazgatóként fontosnak tartotta ezt a tudást másokkal is megosztani, kapcsolatba lépett a Magyar Termék Nagydíj kiíró tanácsával, majd az Érték és Minőség Nagydíj tanácsában is aktívan részt vállalt.

Károlyi László hangsúlyozta, hogy számára a minőségi szemlélet terjesztése kiemelkedő fontosságú, mert ez növeli a díjazott cégek megbecsülését. Tapasztalatait rendszeresen megosztotta a pályázókkal, beleértve az általa kifejlesztett Crenchmarking™ üzleti módszertant, amely a benchmark szemléletet ötvözi a marketinggel, segítve a gyors és látványos eredmények elérését. Az életműdíj számára azért különösen megtisztelő, mert elismeri mindazt a munkát, amelyet magánemberként és a Legrand vezetőjeként a hazai KKV szektor támogatásáért és a minőségi szemlélet terjesztéséért tett az elmúlt évtizedek során.

Kocsis Erika