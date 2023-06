Kicsi a vármegye, de erős a gazdasága – Tatabánya már az ipari parkoknál többről szól 

Komárom-Esztergom vármegye az ország legdinamikusabban fejlődő megyéi közé tartozik. Miközben a gazdasági mutatók többségében az első három helyen vagyunk a vármegyék rangsorában, az egy lakosra jutó ipari termelést tekintve hosszú hónapok óta az első helyen állunk. Az egy lakosra jutó beruházások tekintetében pedig csak Budapest előz meg minket. A legutóbbi gazdasági évnyitónkon Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter vármegyénket az ipari parkok vármegyéjének nevezte, joggal, hiszen az itt működő cégek nagyban járulnak hozzá ezekhez az eredményekhez. A tatabányai ipari park térségünk egyik legjelentősebbje a régióban – fejtette ki Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A betelepülő cégek munkakultúrát is hoztak

Szavai szerint ugyanakkor a tatabányai vállalkozások ugyan összességében jobb helyzetben vannak az országos átlagnál, de nekik is komoly nehézségekkel kell szembenézniük. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének felmérése alapján a hazai vállalkozások 98 százaléka számít valamilyen a vállalkozásának működését akadályozó tényező megjelenésére az idei évben. A cégek növekvő arányban számolnak a nyersanyag- és energiaárak emelkedésével, az árfolyamok kedvezőtlen alakulásával, valamint a kereslethiány növekedésével, ugyanakkor kevesebben tartanak a munkaerőhiánytól. De egyértelműen a nyersanyag- és energiaárak váltak az üzleti tevékenységet leggyakrabban akadályozó tényezővé, megelőzve a munkaerő- és szakemberhiányt.

Az elnök úgy látja, az utóbbi évek kétségtelenül legnagyobb hatású eseménye a koronavírus-járvány volt, amely az emberek mindennapjain túl a gazdaságban is mély nyomot hagyott. A járvány okozta nehézségek a cégalapítások és -megszűnések számát is befolyásolták. A vállalkozásalapítási kedv a járvány első időszakában jelentősen, közel 9 százalékkal esett vissza, míg a megszűnések száma stagnált az előző évekhez képest. A megszűnt vállalkozások nagyjából háromnegyede önálló vállalkozó volt, vagyis leginkább ezt a vállalkozói réteget érintette leghátrányosabban a Covid okozta gazdasági válság. Az ipari vállalkozások telephelyein az addig tartó növekedést a járvány jelentősen visszavetette. A jelentős korlátozások, üzemleállások hatására a visszaesés mértéke nagyon jelentős volt. A tatabányai ipar meghatározó területei közül a feldolgozóipari termelési értékének döntő részét adó járműgyártás volumene nagy mértékben esett vissza. Az ágazat döntően külpiacra termel, melynek exportja is jelentősen csökkent. A termelés bővülése jelentős mértékben csak 2021. tavasza utána következett be.

Szerencsés László szerint az, hogy Tatabánya az elsők között volt az ipari parkok fejlesztésében, azért is hasznos volt, mert és a betelepülő multi vállalatok egy korszerű munkastílust is meghonosítottak a városban. Ám a város iparának napjainkig nem ez volt az egyetlen jelentős változása. 2010 óta a város feldolgozóipara újra jelentősen átstrukturálódott, és mostanra a járműgyártáshoz köthető iparágak adják az ipari termelésének nagy részét. Azonban azt sem lehet állítani, hogy egysíkú lenne a város ipari szerkezete, mivel számos fontos ágazatban találhatunk itt jelentős vállalkozásokat, például a vegyiparban, orvosi eszköz gyártásban, műanyagiparban, gépiparban, logisztikában, szállítmányozásban vagy az elektronikai alkatrészgyártásban. A betelepedni vágyó vállalkozásoknak, illetve a befektetőknek fontos szempont lehet, hogy Tatabánya ipara képes a megújulásra, és mindig korszerű ipari szerkezettel rendelkezik.

„Komárom-Esztergom vármegye az ország legkisebb és népsűrűségével Pest megye után a legintenzívebben lakott térség. Ez már sejteti, hogy az itt élők megteremtették azt, amiért érdemes itt élni és dolgozni. Az árbevétel szempontjából kiemelt vállalkozások három vármegyei városban koncentrálódnak: a vármegyei száz legnagyobb árbevételű vállalkozásból 15-nek Komáromban, 15-nek Tatabányán, 13-nak Esztergomban van a székhelye. E szervezetek a TOP 100 vállalkozás árbevételének több mint 60 százalékát teszik ki. Komárom-Esztergom vármegyében 2022. végén 44 ezer vállalkozást tartottak számon, amelyeknek nagyobb része, kb. 32 ezer önálló vállalkozó, kisebb része, 12 ezer társas vállalkozó. Ez a vármegye lakosságszámához mérten igen alacsony szám”- fűzte hozzá az elnök.

Kamarai tervek ajánlásokkal

Ami a kamara terveit illeti, az elnök szerint idén a pandémia okozta veszélyhelyzet után az orosz-ukrán háború miatti gazdasági válsághelyzet határozza meg nemcsak a vállalkozások, hanem kamara mindennapjait is. A sokszor gyorsan változó helyzetre a kamara gyorsan és szakszerűen reagál, tettre készen várva az új pályázatok által nyújtott lehetőségeket, feladatokat, de a vállalkozók gyors, pontos tájékoztatása a változásokról továbbra is első helyen szerepel a fontos feladatok között. Az utóbbi időszak egyik leglényegesebb kamarai eseménye, hogy az északnyugat-magyarországi kamarák 2021-től szorosabban együttműködnek, hogy a régió speciális gazdaságfejlesztési igényeit össze tudják hangolni. A tavalyi évben pedig az Északnyugat-Magyarországi Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztési előkészítő munkálataiban vettek részt. Ezeknek az előkészítő munkálatoknak a hatására 2023-ban már jelentős gazdaságfejlesztési párbeszédre kerülhetett sor számos minisztérium vezetőjének jelenlétében

„A fontos, a vállalkozásokat érintő törvényeket, rendeleteket folyamatosan véleményezik a területi kamarák, és a vállalkozók visszajelzései alapján javaslatokat fogalmazunk meg a törvényhozók felé. 2022-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának ezek ajánlásai és előterjesztései alapján a vállalkozások érdekében olyan megvalósult javaslatai voltak, mint például a hitelmoratórium, a kamatstop, a Támogatás falusi kisboltoknak a Magyar Falu Program keretében, a Széchenyi Kártya Program a magyar kkv-k talpon maradásának és versenyképesének megőrzése érdekében, a Gyármentő Program és a legújabb energiaválsággal kapcsolatos tevékenység, mely szerint a kormány az MKIK javaslatára júliustól árplafont vezet be a villamos energiára, vagyis a feldolgozóipar, szálláshely-szolgáltatás és a raktározás szektorokban a legmagasabb nettó ár 200 euró/megawatt lesz” – jellemezte a helyzetet Szerencsés László.

A Mentavill újranyitással erősít

A Tatabánya pezsgő gazdasági életében az alappillért jelentő multinacionális és magyar vállalatok mellett a helyi beszállító és szolgáltató cégek sikeres tevékenysége is kulcsfontosságú. Közéjük tartozik az a Mentavill, amely a belváros mellett teljesen felújított és kibővített épületvillamossági szakáruházzal várja vásárlóit.

„Tatabánya azért különleges fontosságú a Mentavill életében, mert a fővároshoz közeli városban a rendszerváltozás utáni években az első között telepedtek meg azok a nagynevű nyugati cégek, amelyek a legmodernebb technológiát és üzleti modellt képviselve a beszállítóiktól olyan raktárkészletet, logisztikát, valamint gyorsaságot vártak el, aminek megfelelve cégünk is versenyképesen építi partneri kapcsolatait a multikkal” – fejti ki Mentes Zsolt, a Mentavill kft. ügyvezető igazgatója.

A ma már országos hálózattal rendelkező, piacvezető Mentavill 2013-ban nyitotta meg tatabányai szakáruházát, amely a lakossági vásárlók mellett a mesteremberek és a nagyvállalatok igényeit is egyaránt képes kielégíteni.

„Az ezer négyzetméteres áruházunkat már az induláskor úgy terveztük, hogy egy önálló szolgáltatóközpontban helyet kapva, az önálló parkolóhelyeknek köszönhetően autóval is kényelmesen megközelíthető legyen. Mindez nagyban megkönnyíti a lakossági ügyfelek és a mesteremberek beszerzését, miközben a vállalatok számára a termelésszervezésükhöz igazodva, a nagytételben megrendelt termékek just-in-time, vagyis adott időre történő kiszállítását is vállaljuk.”

Mentes Zsolt hozzátette: a most megújult áruházban a korábbinál is több termékkategóriát képviselve 9000 termék biztosítja a legszélesebb választékot, amely a klasszikus villanyszerelési eszközök mellett a manapság egyre fontosabbnak számító energiatakarékos berendezéseket – mérőeszközöket, időkapcsolókat és más okoseszközöket – is felsorakoztatnak. És mivel az okosotthonok elterjedésével, valamint az energiamegtakarítás fókuszba kerülésével egyre több és egyre bonyolultabb termék jelenik meg, a Mentavill szakemberei hozzáadott értékként a márkasemleges tanácsadást is vállalják azért, hogy az ügyfelek valóban azt vásárolják meg, ami az igényeiknek leginkább megfelelő.

Érsek M. Zoltán