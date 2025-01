Kiemelkedő érdeklődés az újabb nemzetközi kötvény iránt

Kiemelt volt a befektetői érdeklődés az MBH Bank Nyrt. újabb nemzetközi, MREL-képes kötvénye iránt 2025. január 21-én. Összesen 1,6 milliárd eurót meghaladó ajánlat érkezett be a befektetőktől, ami az induláskor megfogalmazott minimum célhoz képest több mint háromszoros túljegyzést jelent – közölte a pénzintézet.

A hitelintézet a befogadott ajánlatok alapján végül 750 millió euró névértékű kötvénykibocsátásról döntött, amely az eddigi legnagyobb, magyar kibocsátó által végrehajtott MREL-képes kötvénytranzakció. (MREL: minimum requirement for own funds and eligible liabilities, azaz szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmények).

Közölték: a beérkezett ajánlatok emellett visszaigazolják az MBH Bank ismertségét, valamint elfogadottságát a nemzetközi tőkepiacokon és a nemzetközi befektetők körében.

Az MBH Bank Nyrt. újabb, nemzetközi kötvénykibocsátása a 2024-ben indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósul meg. Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvények kibocsátására 2025. január 29-ei értéknappal kerül sor.

A kötvény kibocsátása a névérték 99,620 százalékán történik 5,250 százalékos kamattal, a hozam 5,358 százalékos – közölte a bank az MTI-vel.

A kibocsátás során rendkívül széleskörű volt az érdeklődés, összesen 130 befektető adott be ajánlatot, a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett.

“A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében” – idézte a közlemény Krizsanovich Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét.(MTI)