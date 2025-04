Kína ellen blokkot gründol az ázsiai családi egység meghírdetésével?

Miközben Donald Trump újabb kereskedelmi szövetségi nyomást helyez Ázsia országaira, Hszi Csin-ping kínai elnök a „nagy ázsiai család” eszményét állítja szembe az amerikai stratégiával. A térség geopolitikai feszültségei mögött egy újfajta gazdasági blokk formálódhat.

Kína államfője, Hszi Csin-ping legutóbbi, a délkelet-ázsiai és ázsiai-csendes-óceáni régió országainak címzett beszédében a „családi egység” fontosságát hangsúlyozta – nem pusztán kulturális, hanem gazdaságpolitikai értelemben is. A kínai elnök szerint Ázsia népei történelmi, kulturális és gazdasági szálakon keresztül összetartoznak, s ezért közösen kell szembenézniük a külső gazdasági nyomással.

A kijelentés nem függetleníthető attól a kereskedelmi stratégiától, amelyet az Egyesült Államok újra Donald Trump vezetésével próbál érvényesíteni. Az amerikai exelnök ismét egyértelművé tette: elnöksége esetén újabb vámintézkedésekre, Kínát célzó szankciókra és „újratárgyalt” kereskedelmi megállapodásokra számíthat a világ, különös tekintettel Ázsia exportorientált gazdaságaira.

A kínai elnök retorikájában a régiós összefogás nemcsak a Kína-ellenes nyomásgyakorlással szembeni válasz, hanem egyfajta alternatív világkép is, amely szerint a nemzetközi gazdasági rend többpólusúvá válhat. A nyilatkozat hátterében az is állhat, hogy Peking egyre nagyobb figyelmet fordít a délkelet-ázsiai országokkal való bilaterális és multilaterális gazdasági együttműködésre, amely az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés újabb szakaszát is jelezheti.

A Bloomberg beszámolója szerint, Hszi Csin-ping a kereskedelmi partnerség és a régiós stabilitás fontosságát hangsúlyozta, miközben Peking gazdasági lassulással és amerikai technológiai korlátozásokkal is szembesül. Ezzel párhuzamosan Trump kampányígéretei között újabb vámok, a kereskedelmi deficit csökkentése és a „Made in America” program újraélesztése szerepelnek – célkeresztben ismét Kína, de közvetve több más ázsiai ország is.

Elemzők szerint a két vezető retorikája egyértelmű: míg Trump az amerikai gazdaság önvédelmi mechanizmusait aktiválná, Hszi egy újabb globális pozíciót próbál építeni, amelyben Ázsia saját jogán lép fel egységes gazdasági és politikai tömbként.

é.m.z.

