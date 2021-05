Kínában engedélyezik a harmadik gyereket

Kínában engedélyezik a három gyermek vállalását családonként, eltörölve az eddig érvényben lévő korlátozást, amelynek értelmében a népesség jelentős részét alkotó han kínai szülőpároknak csak két gyerekük lehetett.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint az országot irányító Kínai Kommunista Párt végrehajtó testületének központi bizottsága a Hszi Csin-ping kínai elnök vezette, hétfői ülésén hozta meg a harmadik gyermek vállalását támogató határozatot. A döntést azzal indokolták, hogy a megfelelő támogató intézkedések mellett ez hozzájárul majd a kínai népesség összetételének javításához, választ ad az öregedő társadalom problémájára és ennek köszönhetően az ország megőrzi az emberi erőforrás terén élvezett előnyeit.

A legutóbbi népességi adatok alapján – amelyeket szintén májusban tettek közzé, – tavaly mintegy 12 millió újszülött született Kínában. Ez a legalacsonyabb születési szám volt az 1960-as évek óta, és jelentős visszaesést tükröz még a 2016-ban regisztrált, 18 millió újszülötthöz képest is.

A 2020 végén végzett népszámlálás alapján Kína lakossága tavaly 1,412 milliárdra nőtt az egy évvel korábbi, 1,4 milliárdról.

Kínában 2015 októberében törölték el az 1979-ben bevezetett, úgynevezett egykepolitikát, amelynek értelmében a lakosság zömét kitevő han kínai szülőpárok csak egyetlen gyermeket vállalhattak, a túlnépesedést elkerülendő. A kisebbségben lévő nemzetiségek esetében a városban élő párok számára két, a vidéken élők számára pedig három gyermek volt engedélyezett 2016 előtt is. Bár 2016-tól, a társadalom elöregedésének orvoslására a han kínaiaknak is engedélyezték a két gyermek vállalását, az enyhítés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a születések száma ugyanis a következő években folyamatosan csökkent.

A gyermekvállalási kedvet elsősorban a gyermekneveléshez kapcsolódó, magas költségek vetik vissza – írja internetes kiadásában egy szintén hétfőn megjelent cikkben a South China Morning Post című hongkongi lap. A fiatal kínai párok emellett a növekvő megélhetési költségeket és a kitolódó munkaidőt sorolják a gyermekvállalással kapcsolatos aggályaik között.

A gyermekek számát korlátozó családpolitika a férfiak és nők arányának “felborulását” is előidézte. Kínában ugyanis hagyományosan a fiúgyermekeket részesítik előnyben. 2020-ban a férfiak száma 34,9 millióval volt több a nőkénél a távol-keleti országban.