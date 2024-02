Kincstár elnök: a fiatalok is látják már a hosszútávú, értékálló befektetések előnyeit 

A hosszútávú, értékmegőrző befektetést keresők felismerték az állampapírvásárlással egybekötött nyugdíj- előtakarékosság, a NYESZ előnyeit – fejtette ki Bugár Csaba a Magyar Államkincstár elnöke. A szakember beszélt a díjmentes, azonnali online számlanyitásról, amely ügyfélkapun keresztül, kényelmesen, az otthoni fotelból is megnyitható, hasonlóan a NYESZ-hez, amely adókedvezményre jogosító, rugalmas és értékálló befektetési lehetőséget kínál.

– Két éve állt üzembe a Kincstár új, a legmodernebb technológiát képviselő számlavezető rendszere, amivel a korábbi elavult, 25 éves technológiát adtuk át a múltnak. Az új rendszer azóta gyakorlatilag hibátlanul működik. Első, rendkívüli próbatétele az volt, amikor 2022 elején sikeresen folyósítottuk a dupla nyugdíjat és a másfél millió állampolgárnak járó szja-visszatérítést.

– Azonban már akkor is voltak, akik azt jelezték, hogy a várt sms-t, vagy a pénzt nem kapták meg időben.

Itt fontos hangsúlyozni, hogy nem a Magyar Államkincstár áll közvetlen kapcsolatban az ügyfelekkel. Például a nyugdíjak esetében a Kincstár feladata az, hogy minden hónapban, a megadott nap előtti éjszaka feltöltse az elszámolóház, vagyis a GIRO- számlájára az 1,7 millió nyugdíjas járandóságát, amit az az érintettekkel közvetlen kapcsolatban álló kereskedelmi bankoknak utal tovább, akik az sms-t is küldik az ügyfeleknek.

Hasonló példa erre a most februári, megemelt pedagógusbérek átutalása is, ahol szintén kiemelten fontos volt, hogy azok időben megérkezzenek. A köznevelési intézmények fenntartói, úgymint a Klebelsberg Központ vagy az önkormányzatok, nekünk küldik be a számfejtésre vonatkozó anyagokat és az illetményszámfejtőink ez alapján végzik el a munkát. A kiszámított összegeket a Kincstár február 2-án utalta át a fenntartóknak, akik problémamentesen, közvetlenül a dolgozóknak utalták tovább a fizetéseket. Vagyis ebben az esetben sem közvetlenül mi utaltuk a járandóságot az érintetteknek.

– Éves szinten mindez hány tranzakciót jelent a Kincstár számára?

– Az összes tranzakciót tekintve a legnagyobb kereskedelmi bank után, a Kincstár bonyolítja a legnagyobb klíring (a követelések és tartozások bankátutalással történő teljesítése) forgalmat, amely éves szinten 93,5 millió tranzakciót jelent. A Magyar Államkincstár számlavezető rendszerén, a fogadó és küldő oldalon évente hatvankétezer milliárd forint folyik át, amelybe az EU-tól kapott támogatások kifizetése is beletartozik. A Magyar Államkincstárnak mint számlavezetőnek jelenleg 4700 intézmény – közte a kórházak és a rendőrség is -, az ügyfele. Ebbe az a 3197 önkormányzat is beletartozik, amelyeknek a támogatások miatt önálló számlával kell rendelkezniük a Kincstárnál. Közülük egyébként többen – mint ahogy például Pécs vagy több modellváltó egyetem is, a Kincstárnál vezetik a számlájukat. A Kincstár közel 25 ezer folyószámlát kezel jelenleg.

– Miután az állampapír-forgalmazás az elmúlt évtizedben sikeresen célozta meg a hazai lakosságot, a Kincstár is egyre nagyobb szeletet hasít ki a befektetési piacról. Hogy állnak most ezen a téren?

– A tavalyi esztendő egyértelműen mérföldkő volt a Kincstár életében, mert amíg 2023 elején még a magyarországi lakossági állampapír megtakarítások tekintetében kevesebb mint 50 százalékát tette ki a részesedésünk, év végére ez a szám már 60 százalék fölé emelkedett. Ráadásul ezt úgy értük el, hogy az állampapírpiacon, a kereskedelmi bankokkal állunk versenyben. Ebben benne van a gyermekeknek szánt megtakarítás, a Start-számlákon gyűjtött Babakötvény, ami 350 ezer gyermek részére vezetett számlát jelent. Külön büszkék vagyunk új szolgáltatásunkra, az azonnali online számlanyitásra, amely a Webkincstárról és a Mobilkincstárról indítva is egyaránt percek alatt megtehető ügyfélkapus regisztrációval, ezzel szinte azonnal használatba vehető a díjmentes kincstári értékpapírszámla. A decemberi indulás óta már 26 ezren nyitottak így számlát, és az új számlanyitások 70 százaléka már nem személyesen, hanem az online csatornákon keresztül történt. Az állampapír forgalmunk 80 százaléka a Kincstár megújult online alkalmazásain zajlik. Idén februárban pedig még egy új szolgáltatást vezettünk be, a Nyugdíj-előtakarékossági számlát, a NYESZT-t.

Ennek a megtakarítási formának a célja elsősorban az öngondoskodás és az állampapírban történő megtakarítási lehetőségek szélesítése. A számlanyitás feltétele, hogy az ügyfél már rendelkezzen értékpapírszámlával a Kincstárban, amelyre 5.000 forint befizetést kell teljesítenie, és csak ha van rajta ennyi szabad pénzösszeg a nyugdíj-előtakarékossági számla ezután nyitható meg. A takarékoskodás ezen formáját választók személyi jövedelemadó-visszatérítésre is jogosultak, amelynek mértéke az adóévben teljesített befizetések 20 százaléka, de maximum 100.000,-Ft, amit évi 500.000.- Ft befizetésével lehet elérni, azonban fontos megemlíteni, hogy ebben a megtakarítási formában nincs rendszeres befizetési kötelezettség. Az adó-visszatérítést a NAV a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalja, ahol az összeg további állampapír-vásárlásra használható.

– Miközben a NYESZ az életbiztosításhoz is hasonlóságot mutat, Magyarországon éppen arról hallani, hogy a lakosság igencsak alul biztosított. Mit várnak ettől a terméktől?

– A nyugdíj előtakarékosság, az életbiztosításhoz hasonlóan többet és mást nyújt, mint egy kockázati biztosítás. Éppen az a legfontosabb, hogy hosszútávú biztonságot adjon az ügyfélnek. Ezért is jó hír, hogy a fiatalok is érdeklődnek a NYESZ iránt, ami azt mutatja, hogy ők is elkötelezettek az öngondoskodás és a hosszútávú, értékálló befektetések mellett. Ez az öngondoskodásnak az egyik legjobb formája, hiszen költségmentes, az állam garantált hozamot biztosít és mellé még adóvisszatérítést is nyújt.

Érsek M. Zoltán