Kinek éri meg leginkább a Babakötvény?

Szerencsére egyre több szülő gondolja úgy, hogy gyermekét támogatja a felnőtté válás kezdetét, komoly kiadásait. A megtakarítási lehetőségek közül talán a legtöbben a Babakötvényről hallottunk, de könnyen tévedésbe eshetünk, ha csupán a közbeszédre hagyatkozunk és egyenlőségjelet teszünk a Babakötvény és a Start-számla közé. Ez a megközelítés megnehezítheti a család céljaihoz leginkább illeszkedő előtakarékossági forma megtalálását.

Éppen ezért ismerjük meg közelebbről a népszerű Babakötvényt. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy megtudjuk, pontosan hogyan kapcsolódik a Babakötvény a Start-számlához, és hogy kinek éri meg igazán ezt a konstrukciót választani.

Babakötvény vagy Start-számla? Hogy is van ez?

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a kettő különbségéről, egy harmadik megismerésével kell kezdenünk, ez pedig az életkezdési támogatás.

Minden 2005 december 31-dike után született magyar gyermek automatikusan jogosult egyszeri, 42.500 Ft-os állami támogatásra, amely a gyermek 18 éves koráig egy életkezdési letéti számlán csücsül és a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

Ez a növekedés éppen csak arra elegendő, hogy az egyszeri támogatás megtartsa az értékét. Ugyanis erre a számlára nem fizethetünk be újabb összeget. Ezért is érdemes ezt az tételt átvezettetnünk egy olyan számlára, ahova magunk is befizethetünk, ahol a pénz jóval többet kamatozhat és még állami támogatással is kiegészülhet a megtakarításunk. ű

Ezeket a lehetőségeket pedig a Kincstári Start-értékpapírszámla biztosítja számunkra.

Start-értékpapírszámlát nem csak a gyermek születésekor nyithatunk, hanem egészen 18 éves koráig bármikor, de a kedvezőbb kamatozás és a hosszabb megtakarítási idő miatt érdemes minél előbb elindítani.

Hogy jön a képbe a Babakötvény? A szóbeszéddel ellentétben ez nem egy megtakarítási típus, hanem egy értékpapír, amibe egészen pontosan a Start-számlán lévő pénzüket fekteti be az állam.

Mivel tehát állampapírról van szó, ezért ilyenkor kvázi kölcsönt adunk az államnak, aki az így kapott összeggel gazdálkodhat, cserébe pedig kedvezményeket biztosít a számlatulajdonos részére.

Az alapok megismerése után nézzük is meg, kik azok, akiknek leginkább megéri így takarékoskodni.

Kinek és hogyan éri meg igazán?

Ahogy már említettük, az állam kedvezményekkel segíti megtakarításunkat. Ilyen például a költségek elengedése, a kizárólag az államkincstárnál indítható konstrukció ugyanis teljesen költségmentesen indítható és a futamidő teljes hossza költségek nélkül tarthatjuk a számlán a megtakarításainkat.

A Babakötvény tehát kedvező lehet azok számára, akiknek fontos, hogy minden befizetett forintjuk a gyermekük jövőjére kerüljön befektetésre.

Ugyancsak megéri az említett állampapírba fektetni azoknak, akik jobban szeretik az alacsony kockázatú, előtakarékossági formákat. A babakötvénnyel ugyanis speciális állampapírként minden évben egy fix 3%-os kamattal számolhatunk, ami minden esetben infláció feletti hozam. Ez tehát 2021-ben 6,4%-os kamatot jelent, ami közepesen jó hozamnak számít a megtakarítási piacon…

Mindemellett igencsak fontos előnye, hogy a Start számlán összegyűjtött összeget szabadon felhasználhatjuk ugyanakkor azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a pénz csak a gyermek 18. szülinapját követően lesz elérhető és csak a frissen nagykorúvá vált gyermekünk számára. A pénzt ugyanis csak az ő nevére szóló bankszámlára utalja el az államkincstár. Emiatt a Megtakarítás Gyerekeknek szakértői óvatosságra intenek bennünket – főleg, ha tetemesebb összeget kívánunk megtakarítani -, azt ugyanis a pályakezdő fiatal egy összegben, bármire elköltheti.

A Babakötvény fontos ismérve továbbá a rugalmasság, hiszen itt nincs havonta fix befizetendő összeg, a számlára akkor és annyit teszünk be, amikor és amennyit csak tudunk és szeretnénk. Ez tehát nagy könnyebbség lehet azoknak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak havi rendszerességgel félretenni gyermekük jövőjére, mert például inkább évente fizetnének egy nagyobb összeget erre a célra.

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a Start számlára gyermekünk 18 éves koráig fizethetünk be újabb összeget és a legtöbb esetben ezzel egyidőben ki is vehetjük róla a pénzt, és a számla megszűnik. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a számlanyitás és gyermekünk 18. születésnapja között nem telik el három év. Ez ugyanis a minimális futamidő, amit minden esetben meg kell tartani. Ez viszont a piaci termékek minimum 10 éves futamidejéhez képest nagyon kedvező, így a 10 évnél idősebb gyerekek számára gyakorlatilag az egyetlen lehetőséget jelenti a továbbtanulás finanszírozására.

A fentebb említett, legfontosabb tulajdonságok mellett további tényezőket is érdemes figyelembe venni a döntés meghozatala előtt, hogy igazán testhezálló megtakarítási formát tudjunk választani. Ennek részeként érdemes megfordítani a kérdést, és megismerni azt is, hogy kinek és mikor nem éri meg Babakötvényt választania gyermek megtakarítás céljából.

Mennyit tegyünk félre havonta?

Felgyorsult világunkban már nem az a kérdés, hogy érdemes-e félretenni a gyermekeink jövőjére, hanem inkább az, hogy mennyit. Ahhoz pedig, hogy ezt nagyságrendileg elhelyezzük valahova, tegyünk egy gyors kitérőt a számok világába.

Milyen költségek merülnek fel a fiatalok “nagybetűs” életének kezdetekor? A tetemesebb kiadások közé természetesen a lakhatással és az oktatással kapcsolatos fizetnivalókat sorolhatjuk, de nem ritka, hogy a pénzt ilyenkor egy utazásra, nyelvtanfolyamra, nyelvvizsgára, esetleg munkakeresés idejére kell tartalékolnunk.

A költségek tehát alsó hangon is több millió forint kiadást jelentenek a családnak, amelyet jó, ha nem zsebből, egy összegben kell fedeznünk. És ugye ki szeretné rögtön eladósítani pályakezdő gyermekét?! Természetesen senki, ezért nézzük is meg, hogy mennyit érdemes félretenni havonta, ha most elkezdünk gyűjteni.

Általánosan elterjedt pénzügyi tanács, hogy a bevételeink 10%-át minden hónapban érdemes megtakarítani, emellett pedig megvizsgálni, hogy mennyi az az összeg, amelyet rendszeresen, rizikó nélkül minden hónapban nélkülözni tudunk.

A példa kedvéért, ha az életkezdési járadék 42.500 Ft-ja mellé minden hónapban csak ötezer forintot fektetünk Babakötvénybe, az elérhető kamattal és állami támogatással növelt összeg a gyermek 18 éves korára több mint 2 millió forint is lehet a Start-számlán.

Az állam ugyanis az éves befizetések 10%-át de maximum 6000 forintot minden évben jóváír a számlán. Ahhoz pedig, hogy ezt a legmagasabb állami támogatási összeget megkaphassuk minden hónapban 5000 forintot kell befizetnünk a Start-számlára.

Hol és hogyan nyithatunk Start-számlát?

2012 óta már csak a Magyar Államkincstárnál indíthatunk Babakötvényt, 2020. áprilisa óta pedig már akár online is megnyithatjuk a Start-számlát. Azonban nem győzzük hangsúlyozni, hogy mielőtt megtesszük, járjuk körül alaposan a lehetőségeket, nézzünk meg más megtakarítási lehetőségeket is, és tájékozódjunk a konstrukciók előnyei mellett a hátrányairól is.