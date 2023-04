Környezetbarát tengerjárók szelik hamarosan a vizeket

A Celebrity Cruises hajótársaság következő Edge-osztályú hajója új, rugalmas üzemanyag-fogyasztású motort kap. Az anyacég, a Royal Caribbean Group új hajója az alternatív üzemanyag-használat egyik zászlóshajója lesz a Wärtsilä és Chantiers de L’Atlantique csoporttal való együttműködésnek köszönhetően.

A Celebrity Cruises Edge-osztályának ötödik hajóját az anyacég a Royal Caribbean Group, a Wärtsilä-val és a Chantiers de L’Atlantique (CdA) hajógyárral kötött együttműködés keretében építik meg annak érdekében, hogy előre mozdítsa az alternatív üzemanyagok használatát a hajóiparban. A hajó az Edge sorozat innovációs irányát folytatja, de egy új motor modellt kap, valamint új tároló és szállítói rendszerrel lesz felszerelve, ami páratlanul rugalmas üzemanyag-használatot biztosít a hajónak, hiszen képes három fajta üzemanyagot – köztük a metanolt is – felhasználni a működéshez.

Háromféle üzemanyagot képes használni

„A hajóink dizájnjának és szolgáltatásainak fejlesztése mellett arra is nagy figyelmet fordítunk, hogy az üzemanyag-felhasználást és a hajót működtető technológiát is fejlesszük, új szintre emeljük” – mondta Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnök-vezérigazgatója. ”A háromféle üzemanyagú motorok beépítésével biztosítjuk, hogy a mára egyre meghatározóbb, az alternatív, alacsonyabb karbon tartalmú üzemanyagok használatára is készen álljanak hajóink és ezáltal piacvezetővé váljanak egy fenntarthatóbb és káros kibocsátás nélküli jövő felé.”

“Az Edge sorozat hajóinak 2018-as vízre bocsátásával ambiciózus célokat tűztünk ki, hogy a hajóinkat a lehető legfenntarthatóbbá és energiatakarékosabb hajókká tegyük a tengeren” – mondta a Celebrit Cruises igazgatója, Lisa Lutoff-Perlo. „A partnereinkkel való munka során, folyamatosan új technológiákat fejlesztettünk ki és minden egyes hajóval egyre több áttörést értünk el.”

Átalakított motorokat kap

Ahhoz, hogy a hajók rugalmasan használhassák fel az üzemanyagokat, a Wärtsilä két átalakított 8-hengerfejes Wärtsilä 46 F motort fog leszállítani, ezzel lehetővé téve mindhárom üzemanyag feldolgozását, köztük a metanolét is. Ezek a változások nem csak a karbonmentes hajózást fejlesztik, de a metanol üzemanyagkénti felhasználásának hála, az egyes anyagok – mint a szulfúr-oxid, nitrogén-oxid és a finom részecskék – helyi emissziója lényegesen lecsökkenek.

„A Wärtislä nagyon sokat fektet a fenntartható jövő célját szolgáló karbonmentes üzemanyag-kutatásba a hajózási ipar számára, a metanol pedig kiemelkedően ígéretes alternatívának tűnik. Ez lesz a második metanol-motoros átalakításunk, amelyet véghez viszünk és az első a Wärtislä 46F motorral. Mi is osztjuk az elköteleződést abba az irányba, hogy karbonmentesítsük a hajózást és ez a mostani együttműködés a három cég között ebben az újjáépítési projektben egy hatalmas lendületet adhat ezen cél eléréséhez” – fejtette ki Håkan Agnevall, a Wärtislä elnöke.

„A metanol rendszer fejlesztése és beépítése egy tengerjáróba új kihívást jelent a Chantiers de l’Atlantique számára és most először része a karbonmentesítő programunknak” – tette hozzá Laurent Castaing, a Chantiers de l’Atlantique hajógyár vezérigazgatója.

A motorokat 2023 januárjában rendelték meg a Wärtislätől, a megrendelés része pedig két 8-hengeres Wärtsilä 46F motor, ami képes metanollal üzemelni, valamint két 12-hengeres Wärtsilä 46F motor és egy Wärtsilä 32 motor.

A cél a zéró kibocsátás