„Lenyűgöző és hatékony, mégsem szeretnék a Teslánál dolgozni”

Tesla. A válsággal küzdő és története legnagyobb átalakulását élő autóipar sikersztorija. Startupból lett világcég. Az alapító, Elon Musk megszállott zseni. Őrültségnek látszó ötleteit mindig sikerre viszi. Iparágakat alakít át. Róla és cégiről szól Tim Higgins kötete, amiről egy, a Teslát jól ismerő mérnökkel beszélgettünk.

„Nagyon másképp működik”

A bajor autóipari beszállító menedzsere 2018-ban került üzleti kapcsolatba a Teslával. A kaliforniai központban bemutatót tartott cége üléskomfort termékeiből, majd több üzletet nyélbe ütött. „Szervezetlenség és különös figurák sokasága a szakállas, kardigános öregúrtól a tornacipős húszévesig” – írja le első benyomását a fremonti központról.

Azóta is tapasztalja, hogy a Tesla nagyon másképp működik, mint a hagyományos autógyárak. Nincsenek merev struktúrák, a változtatásokat, újításokat hamar, bürokratikus nyűgök nélkül keresztül lehet vinni. Lapos a hierarchia. A bajor mérnök a Modell S-hez, X-hez, Y-hoz és 3-hoz is fejleszt ülésfűtéseket és -hűtéseket. Folyamatosan tapasztalja, hogy az egyes modellekért felelős tárgyalópartnereinek nagy mozgástere van a modelljükkel, illetve az ahhoz rendelt termékkel kapcsolatban, szinte bármilyen döntést rögtön meghozhatnak.

Tovább könnyíti az együttműködést, hogy a Tesla nagy szabadságot ad a beszállítóinak. „Elmondják, hogy mire van szükségük, de a kivitelezést a beszállítóra bízzák. Nem csak a mi életünket könnyítik meg. Ők is profitálnak. Gyorsabban és jobb termékeket tudnunk fejleszteni a Teslának, mint a nagy gyártóknak, akik sokszor a legapróbb részletekig megkötik a kezünket.”

A menedzser tapasztalata szerint a teslások szinte csak kreatív, pragmatikus ötletekkel állnak elő. Erre példát is hoz: „A hátsó három ülésre minden autógyártó háromfelé osztott fűtést akar. Nem lehetne egybe? – kérdezte a tárgyalópartnerem. Dehogynem! – vágtam rá. Win-win újítás. Nekünk egyszerűbb a gyártás, így olcsóbban adhatjuk a fűtést, nekik gyorsabb a beszerelés, ami meglátszik az autók árában is. A vásárlók mégsem veszítenek. Az esetleg fölöslegesen fűtött ülések csak minimális energiapazarlást okoznak.” Ennek ellenére más gyártóknál hallani sem akarnak az egyszerűsítésről – teszi hozzá.

Az említett szervezetlenségnek az árnyoldalát is látja: a teslások az utolsó percig változtatásokkal állnak elő a termékkel, a mennyiséggel és az esedékességi dátummal kapcsolatban is. Ez nehéz helyzetbe hozza a beszállítónál a gyártást és a logisztikát. „A VW-nél vagy a Toyotánál” – említi a világ két legnagyobb gyártóját – rendszerint egy évre előre tudjuk, mikor, hova, mit kell szállítanunk. Ezért a mi gyártásunk és szállításunk is sok hónapra előre tervezve van. Nehéz és drága spontán változtatásokhoz igazodni.”

„Angolul sokkal élvezetesebb olvasmány lett volna”

„Karácsonyra kaptam a könyvet. Meglepett és kíváncsivá tett. Már a fa alatt belekezdtem” – meséli. Az első oldalak után látta, hogy alapos kutatómunka áll a kötet mögött. Az író, Tim Higgins ugyan nem bennfentes, de a Wall Street Journal újságírójaként régóta foglalkozik a Teslával. Többször találkozott Muskkal. 2021-ben megjelent kötete jól áttekinthetően, kronologikus sorrendben halad, mégse száraz, mert történetek sokaságán keresztül mutatja be a Tesla-sztorit. Beszélgetőpartnerünk itt említi meg a kötet gyengéjét: néhány történet túl bő lére van eresztve és túl sok a szereplő is. „Könnyű eltévedni a nevek dzsungelében.”

Beszélgetőpartnerünk szóba hozza a fordítást is, mint a dokukönyv leggyengébb pontját. Bajorországban dolgozik, de a magyar és a német mellett angolul is perfekt. A kötetet viszont anyanyelvén olvasta. Nagyon zavarta egyrészt, hogy a fordító még a nem túl bonyolult műszaki kérdéseknél sem tudta, miről ír. Másrészt, hogy sok szleng kifejezést tükörfordításban ültetett át magyarra. „Angolul sokkal élvezetesebb olvasmány lett volna.”

Újdonságok és érdekességek sokasága

„Több éve kapcsolatban vagyok a Teslával. Jól ismerem a modelleket. Mégis sok újdonságot megtudtam, különösen a kezdetekről, Musk személyiségéről és a mindennapokról a cégeinél.” Új volt a müncheni mérnöknek, hogy a SpaceX, Musk űrkutatási vállalkozása a Teslánál előbb indult. Mióta az immár 10 ezer embert foglalkoztató cég a NASA megbízásából saját fejlesztésű és gyártású űrhajójával szállít ellátmányt és eszközöket (2020), sőt űrhajóst (2021) is a kozmoszba, közismert a neve. De amikor Musk 2002-ben elsőként előállt a privát, profitorientált űrhajógyártás ötletével, a szakma kiröhögte, befektetőt pedig egyet sem talált.

Szintén kevésbé ismert, hogy Musk minden vállalkozásánál saját vagyonát kockáztatta. Az általa kitalált és sikerre vitt PayPal 2002-es eladásából származó sok százmillió dollár volt a SpaceX és a Tesla indulótőkéje. Eleinte mindkettő igazolni látszott a befektetői és szakmai szkepszist: a két cég közel másfél évtizedig a csőd szélén táncolt.

Higgins személyes kapcsolatainál és tapasztalatainál fogva sokat ír a teslások mindennapjairól. „Lenyűgöző, hatékony szervezet, mégse szeretnék Musk mellett dolgozni” – mondja interjúalanyunk. Mint a megszállott zsenik általában, munkamániás. A feje és kezei is folyamatosan mozgásban vannak. Maximális teljesítményt követel magától és munkatársaitól is, legyenek akár takarítók, akár fejlesztőmérnökök. Kollégái helyzetét nehezíti, hogy Musk kiszámíthatatlan hangulatember. Így érthető, hogy gyorsan ’elhasználja’ az embereit. Higgins kötetéből is kitűnik, hogy a cégek alapításánál és sikerre vitelénél közreműködök többsége már nincs a fedélzeten.

Érdekes adalék a PayPal, a SpaceX és a Tesla sikeréhez az is, hogy Musk az értékesítésben is elsőrangú. Karizmatikus személyiség, akiből sugárzik, hogy hisz a termékeiben és mindent megtesz víziói megvalósításáért. A Tesla áttörésében döntő szerepe volt, hogy az első modellel, a 2006-ban bemutatott, alig 5 ezer darabban készült és több mint 100 ezer dollárba kerülő Roadsterrel törzsvevőkre tett szert. A gazdasági életben befolyásos, illetve a közvéleményre nagy hatást gyakorlók sokaságát sikerült rábeszélnie Musknak az akkor még teljesen ismeretlen Teslára. A márka megszállottjai lettek és ezért a saját területükön ’szerelemből’ kezdtek el dolgozni a sikeréért. Nagy szerepük volt a befektetők meggyőzésében és abban, hogy a Tesla státuszszimbólum lett.

Már senki sem kételkedik a fényes jövőben

Immár a befektetők és a vásárlók is bíznak a Teslában. Dübörög az üzlet: 2021-ben 936 ezer autó értékesítésével 54 milliárd dollár bevétel mellett 5,5 milliárd nyereséget ért el a Tesla. Ez az eladások 87, a nyereség 665 százalékos növekedést jelenti egy év alatt. A piac reálisnak tartja a menedzsment prognózisát az évi 50 százalékos hosszú távú értékesítésbővülésről.

Beszélgetőpartnerünk is biztos a Tesla sikerében. „A politika a szabályok sokaságával eldöntötte, hogy a jövőben elektromosan autózunk. Hogy ez környezetileg és gazdaságilag racionális-e, azt inkább hagyjuk. Az e-autózásban a Tesla volt a pionír és továbbra is messze a konkurencia előtt jár” – indokolja véleményét. Tudja, miről beszél, hiszen szinte valamennyi hagyományos gyártóval kapcsolatban áll, üléskomfort fejlesztései modellek tucatnyiban megtalálhatók.

„A Tesla túlnőtte magát” – fogalmazza meg a legnagyobb kihívást. „Milliós darabszámnál és fél tucat párhuzamosan futó modellnél nem lehet egy céget kreatív startupként működtetni” – magyarázza. A dinamikus növekedés kihatása a Kínában 2019-ben megépült első külföldi gyár és a németországi üzem Berlin közelében, ahol a 2019-es szándéknyilatkozattól már idén nyáron sikerül eljutni a termelés megindításáig. Jövőre mindkét helyen évi 500 ezer autó gördülhet le a futószalagról. Az USA-ban négy hasonló, illetve még nagyobb kapacitású gyártóbázisa van a Teslának: a fremonti központ Kaliforniában, az első ’gigafactory’ a nevadai Renóban, a második, a napelemeket gyártó ’gigagyár’ a New York állambeli Buffalóban és a tavaly óta termelő austini ’gigafactory’ Texasban.

A növekvő darabszámnak és a fejlesztéseknek köszönhetően egyre olcsóbbak a modellek. A Model 3 50 ezer eurótól indul, ami még egy felsőkategóriás hagyományos autó árának, például egy E Mercedesének felel meg. „A szériagyártás előtt álló Model Q 21 ezer eurós induló árával a Tesla a gazdagok játékszeréből népautó lesz.” Valóban, hiszen a Németországban évtizedek óta a legeladottabb autónak, a VW Golfnak hasonló az indulóára.

Petrus Szabolcs