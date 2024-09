Létrejött a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Fórum

A fenntarthatóságot ténylegesen segítő hazai befektetések növelésre, a fenntarthatósági fordulat gyorsítására létrejött a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Forum (HuSiF) – közölte a fórum szervezője az Aquincum Sustainable Finance Nonprofit Kft. az MTI-vel.

A szervezők szándéka szerint kft. az induló, 2024/2025-ös periódusban szervezi a fórum tevékenységét, amely utóbb a résztvevők akarata szerinti önálló szervezetté válhat. A fórumban az ország befektetési alapkezelőit, intézményi befektetőit, befektetési vállalkozásait és hitelintézeteit kívánják összefogni és segíteni.

A nonprofit kezdeményezés célja, hogy a finanszírozók és a lakosság egymásra találásával magasabb sebességi fokozatra kapcsolhasson a zöldátállás – írták.

Magyarországon – az EU egészéhez hasonlóan – a klíma- és egyéb környezeti célok megvalósításához a jelenleginél több beruházásra van szükség. A fenntarthatósági fordulatként is emlegetett gazdasági átalakuláshoz az állami és az uniós források mellett a befektetési termékek is fontos kiegészítést jelenthetnek.

Ezek már megjelentek Magyarországon is, és egyebek mellett a Magyar Nemzeti Bank támogató lépéseinek is köszönhetően némi növekedés is elindult. Ugyanakkor népszerűségük elmarad attól, amit nyugat európai, illetve akár a régió országaiban tapasztalni – tették hozzá.

Magyarországon a befektetési alapokban kezelt vagyon kevesebb mint fél ezreléke található olyan alapban, amely kifejezetten „hozzájárul” a fenntarthatósághoz (sötétzöld). Ezen túl léteznek olyanok, amelyek ugyan „figyelembe vesznek” környezeti-társadalmi (ESG) szempontokat a befektetések kiválasztásánál, de nem ez a fő szempontjuk (világoszöld). Ezek az alapok jelenleg Magyarországon mintegy 6 százalékos részaránnyal bírnak. Az EU egészében némileg jobb a helyzet, átlagosan már 5 százalék, illetve 50 százalék a sötétzöld és a világoszöld alapok részaranya.

A magyar nyugdíjpénztári portfoliók és életbiztosításhoz kapcsolt alapok terén hasonló lemaradást mutatnak a számok.

A helyzet javítása érdekében indult el szeptemberben a HuSiF. A kezdeményezés mögött nemzetközi tapasztalatokkal és zöld pénzügyi szabályozói háttérrel rendelkező szakértők állnak.

Gyura Gábor, a HuSiF alapítója a közleményben kifejtette: céljuk, hogy egyre népszerűbbé váljon fenntartható befektetésekben tartani a pénzt. A lakosság körében szerinte jelentős tere van ennek, de a kínálati oldal – a befektetési és egyéb pénzügyi szolgáltatók – körében is erősíteni kell a meggyőződést, hogy a fenntarthatóság felkarolása nem elvont jogszabályi megfelelési kötelezettség, hanem piaci lehetőség.

A közlemény szerint a HuSiF külföldön több helyen már működő gyakorlatot átültetve kezdi meg a működését. Nagy-Britanniában, Franciaországban, és számos más nyugati piacon, de az elmúlt években már több kelet-európai EU tagállamban is elindultak fenntartható befektetési platformok és az EU-nak is van már ezeket tömörítő ernyőszervezete, a EuroSif.

A HuSiF első lépésként szeptember 24-én indító workshopot rendez, amelyen a magyar és európai uniós fenntartható befektetési szabályozási fejlemények áttekintése mellett a résztvevők a fórum következő időszakára vonatkozó programjáról is egyeztetnek – tájékoztatott a szervezet.