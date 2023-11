Lobogtatják a százezreket a bankok a babaváróval hajrázóknak

A babaváró hitel szigorítását megelőző utolsó hetekben minden bank próbál még annyi új ügyfelet szerezni, amennyit lehet, és ezért akár 150-200 000 forintos jóváírást is hajlandóak adni a sikeres szerződéskötésért cserébe. A lehetséges igénylők egy részének érdemes várni inkább januárig, sokaknak viszont december végén bezárul a babaváró támogatás kapuja – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

A babaváró hitel januártól jelentősen átalakul, a jelenlegi feltételekkel már csak december 31-ig lehet igénylést beadni. Év végéig igényelhetik a 41 év alatti nők házastársukkal közösen a 10 millió forint kamatmentes kölcsönt, több gyermek vállalásával pedig részben vagy akár teljesen vissza nem térítendő támogatássá is alakíthatják azt.

Januárban már akár 11 millió forintot is felvehetnek a fiatal házaspárok, viszont a feleség legfeljebb 30 éves lehet. 30 és 40 éves kor között csak azok lesznek jogosultak a támogatásra, akik igazolni tudják a terhességüket. Ez az átmeneti állapot 2024. január 1-től 2024. december 31-ig tart, ezután már csak 30 év alatt lesz elérhető a babaváró.

A bankok addig is kihasználják a lehetőséget és kedvezőbb ajánlatokkal várják a babaváró hitel igénylőit, mint eddig bármikor. Mivel a hitel feltételei egységesek, a pluszban adott kedvezményekkel tudnak versenyezni egymással, azokat viszont egyre magasabbra emelték. A fiatal párok akár 200 000 forint jóváírást is bezsebelhetnek a szerződéskötésért, és bármelyik bankhoz is mennek, legalább 120 000 forintot mindenhol kapnak az aláírásukért.

Mit kínálnak a bankok?

A Bank360.hu összesítette, hogy babavárót még idén felvevők melyik banknál mekkora kedvezményre számíthatnak, és meddig élnek ezek az akciók. A hitelösszehasonlító portál szakértői szerint az igénylőknek nem érdemes az utolsó napokra halasztani az ügyintézést, mert a tavalyi tapasztalatok alapján a bankok már előbb leeresztik is sorompót, és az igazgatási szünet miatt a szükséges dokumentumok beszerzése is problémát okozhat.

A CIB Bank 200 000 forint jóváírást kínál azoknak az ügyfeleknek, akik 2023. október 1. és december 3. között adják be a babaváró hitel igénylését, és a folyósítás legkésőbb 2024. január 15-ig megtörténik.

Az Erste Bank jóváírási akciója 2023. június 1. óta érhető el, azóta a sikeresen igénylők egyszeri 150 000 forintos jóváírásra jogosultak. Emellett továbbra is elérhető a banknál a Max hitelkártya igénylés esetén a jóváírási kedvezmény, amelyet több bababoltnál történő vásárlásoknál is lehet érvényesíteni. Az Erste jóváírási akciójánál nincs véghatáridő, az a visszavonásig érvényes.

A Gránit Bank 200 000 forint jóváírást ígér minden igénylőnek, aki 2023. november 1. és december 31. között beadja az igénylést, és a folyósítás 2024. január 31-ig megtörténik. További 60 000 forintos jóváírásra lehet szert tenni, ha az igénylő pár mindkét tagja számlát nyit a banknál online, szelfivel. Emellett az ügyfélajánlásokkal lehet további 8000 forintokat szerezni.

A K&H Bank 160 000 forint jóváírást ad, amennyiben a felvett hitelösszeg eléri a maximumot, vagyis a 10 millió forintot. Az akció szerinti jóváírásra a folyósítás naptári negyedévét követő hónapban kerül sor. További 80 000 forint jóváírásra lehet szert tenni legalább 5 millió forint kamattámogatott lakáshitel felvétele esetén. Ennek a feltétele, hogy a hitel folyósítását követő hónap végéig minimum 150 ezer forint jóváírás érkezzen a felvett hitelhez tartozó, élő K&H törlesztőszámlára.

A MagNet Bank egyszeri 120 000 forint jóváírást kínál az ügyfeleknek, amennyiben 2023. július 1. és december 31. között adják be az igénylést, a folyósítás pedig legkésőbb 2024. február 29-ig megtörténik. Ahhoz, hogy a kedvezményt tudják érvényesíteni, a felvett kölcsön összegének el kell érnie a 8 millió forintot, illetve a pár mindkét tagjának rendelkeznie kell számlával a MagNetnél.

Az MBH Bank 2023. augusztus 25-től, de legkésőbb december 31-ig kínál 150 000 forint jóváírást azoknak, akik legalább 9 millió forintra kötnek szerződést. Emellett amennyiben az ügyfél a babaváró hitel igénylését követő 180 napon belül piaci lakáshitelt is igénybe vesz, a közjegyzői díjat maximum 50 000 forintig visszatérítik.

Az OTP Bank 120 000 forintos jóváírási akcióval várja azokat, akik az igénylést 2023. október 2. és november 19. között adják be. Feltétele az igénylésnek, hogy a pár mindkét tagjának legalább 21 évesnek kell lennie, ami szigorúbb, mint a babaváró rendeletben szereplő 18 év. A bank a hitel folyósítása után írja jóvá az összeget.

A Raiffeisen Banknál a babaváró hitelt sikeresen igénylők 140 000 forint jóváírást kapnak, amit folyósítás után utal el a bank. Emellett további 60 000 forintra is szert tehet a fiatal pár, ha mindketten lakossági forint bankszámlát nyitnak új ügyfélként, legalább egyéves hűségidőt vállalva. Így összesen 200 000 forint jóváírást kapnak. Ha csak egyikük nyit számlát, akkor ez az összeg 170 000 forint. A babaváró kölcsönhöz kapcsolódó jóváírás feltétele, hogy az igénylést 2023. december 31-ig adja be a pár, a hitelígérvény pedig legkésőbb 2024. február 29-ig legyen kiállítva. A számlanyitásra vonatkozó jóváírási akció 2023. december 13-ig tart.