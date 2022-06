Londonban és Párizsban is folytatódik a reptéri káosz

A londoni Heathrow-n és a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren is újabb járattörlések várhatók, mivel az üzemeltetők arra számítanak, hogy az utazási káosz a nyár további részére is áthúzódik.

A Heathrow üzemeltetői csütörtök reggel arra kérték a légitársaságokat, hogy 30 járatot töröljenek a menetrendjükből, mivel attól tartanak, hogy az utasok száma a csúcsidőszakban meghaladja azt a szintet, amelyet biztonságosan kezelni tudnak.

A francia polgári légiközlekedési hatóság a tűzoltók sztrájkja miatt csütörtökön 17 százalékos járatritkítást rendelt el a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren. A munkabeszüntetés miatt helyi idő szerint reggel 7 órától délután 2 óráig a légikikötő négy kifutópályája közül kettőt le kellett zárni. A sztrájk a hétvégén is folytatódhat, és átterjedhet a másik párizsi csomópontra, az Orlyra is, mivel a dolgozók több kategóriája is munkabeszüntetést tervez.

A csütörtöki fennakadások miatt az Air France-KLM franciaországi részlege 62 járatot törölt, miközben az összes hosszú távú, valamint a rövid és középtávú járatok 90 százalékát fenntartotta – közölte egy szóvivő.

Bár az érintett járatok csak kis részét teszik ki a két repülőtérről induló összes járatnak, az utolsó pillanatban történt járattörlések tovább növelik az európai utazások körüli káoszt, mivel a létszámhiány felborítja a menetrendeket, és a sztrájkok egyre nagyobb teret nyernek.

A Heathrow, amely a koronavírus-járvány előtt Európa legforgalmasabb repülőtere volt, a légitársaságokkal együttműködve átfoglaltatja az utasokat a csúcsidőn kívüli járatokra, hogy minél többen tudjanak még repülni – áll a repülőtér szerdai közleményében.

A heathrow-i járatok törlése azután jött, hogy a British Airways, a repülőtér legnagyobb légitársasága 10 százalékkalkal csökkentette a nyári kapacitást, hogy enyhítse a működésre nehezedő nyomást.

“Keményen dolgozunk azon, hogy mindenkinek zökkenőmentes legyen az utazása a Heathrow-n ezen a nyáron. A legfontosabb, hogy biztosítsuk, hogy a repülőtéren minden szolgáltatónak elegendő erőforrás álljon rendelkezésére a kereslet kielégítésére” – közölte a légiközlekedési központ.

A párizsi Charles de Gaulle-on, az ország legnagyobb nemzetközi repülőterén a felfordulás pénteken tovább fokozódhat, mivel a dolgozók szélesebb rétegét képviselő szakszervezetek is sztrájkot terveznek.

Az üzemeltető Aeroports de Paris és a munkavállalók képviselői közötti tárgyalásokon a hét elején nem sikerült bérmegállapodást elérni, mivel a személyzet jobb fizetést és jobb munkakörülményeket követel. (Bloomberg)