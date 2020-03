Magyar multi program – indul a kkv-k előminősítése

A Magyar multi program (Mmp) előminősítési szakaszában legfeljebb közepes méretű, nemzetközi piacokra vágyó vállalkozások jelentkezését várják – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a pályázatismertető rendezvényen.

György László tájékoztatása szerint az Mmp második jelentkezési körében is a kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, legfeljebb közepes méretű cégeket várják. Olyanokat, amelyek nemzetközi nagyvállalattá fejlődve is kötődnének az országhoz, és a magyar munkavállalókra alapozva járulnának hozzá a térség felvirágoztatásához.

Külföldi tapasztalatok is bizonyítják, hogy a tőkének a multinacionális cégek korszakában is lehet nemzeti kötődése, miképp az is nyilvánvaló, hogy családi vállalkozások is kijuthatnak a nemzetközi piacokra – fogalmazott.

Az államtitkár közölte, hogy a korábbi pályázókhoz hasonlóan az új jelentkezők is egyedi igényekre szabott segítséget kaphatnak az Mmp későbbi szakaszaiban, hogy versenyképes saját termékeket és szolgáltatásokat fejleszthessenek. Támogatják továbbá a továbbjutó cégek márkaépítését, szervezetfejlesztését és exporttevékenységét is.

Az ITM államtitkára arra számít, hogy a program legfeljebb 5 éven belül több magyar céget is hozzásegíthet a jelentős mértékű nemzetközi terjeszkedéshez.

Hangsúlyozta emellett, hogy a vállalati technológiafejlesztéshez az állam más pályázatokat is kínál, a jelentkezőket a költségvetési források mellett uniós támogatások is segítik.

Utóbbiak közül kiemelte a mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztéseit segítő, valamint az energiahatékonysági iparban érdekelt cégek támogatását. A kormány emellett a beszállítófejlesztési programra évi 3 milliárd forintot, az Irinyi terv iparstratégiai támogatásaira évi 2,5 milliárd forintot biztosít – tette hozzá.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) export növeléséért felelős helyettes államtitkára méltatta az Mmp célkitűzéseit. Joó István elismerően említette, hogy évek óta sorra dőlnek meg a magyar kiviteli rekordok, de úgy látja, hogy az exporton belül tovább kell emelni mind a kkv-k, mind az EU-n kívüli piacokra irányuló termelés arányát.

A külföldön is versenyképes vállalati tevékenységet a KKM az ITM-mel együttműködve segíti, hozzájárulva új ösztönzők kiírásához, valamint szükség esetén a korábbiak megújításához – tette hozzá.

Az idei első fél évben megjelenhet például a Nemzeti tőkekifektetési program kiírása. A földrajzi korlátozás nélküli támogatáshoz a KKM 20 milliárd forintos keretösszeget jelzett a Pénzügyminisztériumnak.

A nemrég indult nyugat-balkáni befektetési támogatás keretösszegét a pályázatok sokszorosan túllépték, és jelentős érdeklődés övezte az exportfejlesztési pályázatot is, ezért néhány hónapon belül megjelenhet a folytatása – mondta Joó István.

A 2019-ben kezdődött Mmp idei folytatásához várhatóan 10-12 milliárd forintos támogatást biztosít a kormány. A program 2020-ban körülbelül 50 új vállalkozást fogadhat be.