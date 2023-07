Magyar szakember az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsában

Az MNB irányadó kamata ugyan már 3 százalékkal csökkent, de aki jó helyen keresi, továbbra is találhat 10 százalék feletti lekötött betéti kamatot a bankokban. Az elvárt feltételek azonban eltérőek, vannak olyan konstrukciók is, amelyeknél a hozam majd együtt mérséklődik a most még 13 százalékos alapkamattal. Néhány bank még a lekötés nélkül számlán lévő pénzre is ad 7-8 százalékot - derül ki a Bank360.hu összeállításából.