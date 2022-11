Magyarország első biológiailag lebomló térkitöltő hab sikere

A környezettudatosság jegyében kétszeresére növeli kapacitását novemberben a GreenFill biológiailag lebomló térkitöltő hab gyártója. A 31 éve működő AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft. Magyarországon egyedüliként állít elő megújuló technológiával a dobozokban lévő légüres tér kitöltésére szolgáló anyagot, amely amellett, hogy rendkívül könnyű, nem befolyásolja jelentősen a csomag súlyát.

Magyar Kálmán, a cég ügyvezetője közölte, a kukoricakeményítőből készülő térkitöltő hab már több színváltozatban is elérhető, így a márkák brandépítésre is hatékonyan használhatják.



Világszerte egyre több kis- és nagyvállalkozás ismeri fel, hogy apró döntések sorozatával sokat tehet a klímaváltozás elleni küzdelemért. A környezetbarát megoldásokra a csomagolástechnika területén is egyre nagyobb figyelem irányul, hiszen a mostanáig széles körben használt, kőolaj származék polisztirol térkitöltő anyagoknak súlyos természetkárosító hatásuk van, tekintve, hogy csak beolvasztással, nagyon nehezen lehet újrahasznosítani azokat.

Erre a problémára nyújt tökéletes alternatívát az AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft., amely 2017 óta gyárt Magyarországon egyedüliként megújuló technológiával térkitöltő anyagot. A GreenFillt kukoricakeményítőből, a nyersanyag extrudálásával állítják elő, szintetikus összetevőt egyáltalán nem tartalmaz, így azon túl, hogy annak semmilyen negatív környezeti hatása nincsen, a vásárlók és a csomagolást végző munkatársak egészségére sem jelent közvetlen veszélyt.

A cég a termék iránti dinamikusan növekvő kereslet és a környezetvédelem melletti elköteleződés együttes hatására döntött úgy, hogy novemberre megduplázza gyártókapacitását a Bács-Kiskun megyei telephelyén. A fejlesztésnek köszönhetően immár nagyjából 100 000 liter lesz naponta.

Magyar Kálmán, a 31 éve működő vállalat ügyvezetője arról beszélt, a környezettudatos csomagolóanyagok használata mellett fontos számukra, hogy a dobozokban lévő üres teret olyan anyaggal töltsék ki, ami megvédi a terméket a különféle sérülésektől.

„A térkitöltők nagy része a szemétben végzi, ezért fontos hogy olyan anyagot használjunk, ami biológiailag lebontható. A GreenFill feloldható vízben, valamint komposztálható is, így a használatával hulladék nem keletkezik. A termék előnye a környezettudatosság mellett a hatékonyság, hiszen rendkívül könnyű, nem befolyásolja jelentősen a csomag súlyát, formájának köszönhetően pedig tökéletesen körülveszi a termékeket. Szinte minden termékhez hatékonyan használható, miközben kiváló ütésvédelmet garantál a becsomagolt árunak és nem elektro-statikus” – mutatott rá.

Kérdésre válaszolva közölte, a szemcseforma és -méretnek köszönhetően a GreenFill jól körülöleli a terméket, így szállítás közben nem sérül meg. A biotérkitöltő hab tartását, összenyomhatóságát ráadásul nem egyenként kell vizsgálni, hanem összességében kell nézni.

Az ügyvezető jelezte azt is, legújabb innovációjuknak hála már nem csak fehérben és zöldben vásárolható meg a kukoricakeményítőből készült térkitöltő anyag, hanem számos más színben egyaránt. Mint fogalmazott, a cégek ezzel látványosan személyre szabhatják a csomagok belsejét is, ami amellett, hogy esztétikailag is jól mutat, kiválóan alkalmazható brandépítésre is.

A 31 év alatt több mint 16 ezer ügyfelet kiszolgáló AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft. által előállított térkitöltő gyártása ma már nem csak Magyarország határain belül történik, hanem Erdély és a Vajdaság területeire is kiterjed.