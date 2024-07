  Magyarországi gyártóüzemet indít a német Einhell

Az akkumulátoros barkács- és kerti szerszámok egyik vezető gyártóártója, a német Einhell Germany AG, hamarosan megnyitja első európai gyártóüzemét a Nagykanizsa melletti Sormáson. A Magyarországon eddig kereskedelmi képviselettel jelen lévő Einhell új, ultramodern üzeme, elsősorban a szállítási határidők erőteljes lerövidítésével tud hozzájárulni ahhoz, hogy a vállalat tovább erősítse ellátási láncát és növelje az európai beszállítói körét.

„Különböző kelet-európai országok átfogó értékelését követően döntöttünk Magyarország, mint új üzemünk telephelye mellett” – fejtette ki a gyárindítás kapcsán Dr. Markus Thannhuber, az Einhell Germany AG műszaki igazgatója. „Nem volt egyetlen érv, amely döntőnek bizonyult, de Magyarország az igényeinknek legjobban megfelelő kombinációt kínálta: földrajzi elhelyezkedés Európában, politikai stabilitás, termelési költségstruktúra, valamint a munkaerő elérhetősége és képzettsége.”

A képzett munkaerőre építve

A menedzser szerint különösen a munkaerő szakértelme, a magas fokú iparosítás és a digitalizáció fejlett szintje teszi lehetővé, hogy a német vállalat hatékonyan, költséghatékonyan és magas minőségi színvonalon tudjon gyártani Magyarországon. A kormányzati szervek támogatásának kilátását – amelyet már az indulási szakaszban is tapasztaltak – az Einhell szintén nagyon pozitívan fogadta: ez is meghatározó tényező volt a döntésében. „Azt szeretnénk, hogy magyarországi üzemünk ne csak az ellátás biztonságát szolgálja, hanem a fenntarthatóság és az innováció előmozdítását is. Meggyőződésünk, hogy a fogyasztási cikkek piacának magas igényeit hatékony és digitalizált folyamatokkal tudjuk kielégíteni Kelet-Európában” – folytatta Dr. Markus Thannhuber.

Az új magyarországi telephelyen az akkumulátorcsomagok és a hozzájuk tartozó töltők összeszerelése kezdődik. A beruházás első szakaszában két akkumulátortípus összeszerelésére – a 4,0 Ah-s akkumulátor és a 4,0 Ah PLUS akkumulátor – helyezik a hangsúlyt.

„Az új akkumulátorösszeszerelő üzem lehetővé teszi számunkra, hogy töltőinket és akkumulátorainkat hamarabb és könnyebben elérhetővé tegyük, ami sokkal rövidebb szállítási határidőket eredményez, különösen a fő piacainkon, Németországban és Európában” – hangsúlyozta Dr. Markus Thannhuber. „Hosszú távon azt szeretnénk, ha a nagykanizsai üzem bebizonyítaná, hogy Európában is sikeresen és költséghatékonyan tudunk fogyasztási cikkeket gyártani. Ez lesz az alapja annak, hogy a gyártás és a vertikális integráció körét fokozatosan növelve, folyamatosan bővítsük a ‘made in Europe’ termékpalettánkat.”

A magyar beszállítóknak is esélyt teremtve

Az Einhell Germany AG bevált üzleti modelljéül szolgáló szoros együttműködés a több mint 180 gyártó partnerrel, az új telephelyen is megmarad. Ugyanakkor a vállalat azt reméli, hogy ezeket a partnereket meg tudja győzni az európai jelenlét előnyeiről, ami további növekedési lehetőségeket nyit mind a belső gyártás, mind az új helyi partnerek számára. A bővítés több tervezett szakaszából az elsőben a vállalat az év végéig mintegy 35 munkavállalót fog foglalkoztatni az új magyarországi üzemében.