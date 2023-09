Magyarországon erősítene a horvát fóliaspecialista

Amellett, hogy a globális népességnövekedés által generált fogyasztásbővüléshez kötődő csomagolásigény miatt dinamikusan nő a fóliapiac, Ana Blanquart a régió vezető csomagolástechnikai cégei közé tartozó horvát Exprimo Adria ügyvezető igazgatója azt is fontosnak tartja, hogy a nagy termékek formáját lekövető és a napsugárzás ellen is védelmet nyújtó extrudált műanyag fóliák az iparban és az agráriumban is komoly értéket képesek teremteni.

– Az Exprimo Adria egy olyan másodgenerációs családi cég, amit édesapám azért alapított, mert felismerte, hogy az építőipari állványozás kapcsán egészen új helyzetet teremthet a fóliázás. Ami az időjárási viszonyoktól függetlenül biztonságos munkakörnyezetet garantálva, minimalizálja a kivitelezéshez kötődő késedelmek kockázatát. Arról nem beszélve, hogy ez a megoldás – legyen szó akár az átlátszó, akár a színes fóliáról -, nemcsak esztétikus, hanem a fenntarthatóságot is szolgálja azzal, hogy az építkezésekkel együtt járó légszennyezést is maximálisan lecsökkenti. Megakadályozza például azt, hogy a homokfúvás és a festékszóróval végzett festés során a szennyező anyagok a környezetbe kerüljenek – magyarázza Ana Blanquart.

A tökéletesen formázható extrudált műanyagok globális térnyerését jól mutatja, hogy miközben a szektor 2020-ban 185,6 milliárd dolláros eredményt ért el, szakmai előrejelzések szerint – évi átlagosan évi 4,6 százalékos növekedés mellett – 2030-ra a teljesítménye már a 289,2 milliárd dollárt is eléri majd. Már csak azért is, mert rendkívül széles körben használható termékről van szó.

Nem beszélve arról, hogy az építő, csomagoló, és az autóiparban – például csövek, fóliák, alkatrészek előállítására – már eddig is széleskörben használt extrudált műanyag piaci előretörésében a globális népesség gyarapodásának is nagy szerepet játszik. Az, hogy egyre több ember él a bolygón, drasztikusan megnövelte a fogyasztási cikkek iránti keresletet, ami a csomagolóipari igények jelentős növekedését is magával hozta.

Szemléletes példa, hogy amíg a csomagolóipar forgalma 2019-ben még a 920 milliárd dollárt közelítette, évi 2,8 százalékos növekedés mellett, 2024-re ez már az ezermilliárd dollárt is meghaladhatja.

Az Exprimo Adria azt tapasztalja, hogy a növekedés egyik motorja egyértelműen az univerzális felhasználású, jól formázható – az élelmiszerek csomagolásától kezdve az e-kereskedelmi termékeken át az ipari felhasználásig egyaránt jól alkalmazható – extrudált műanyag csomagolóanyagok iránti keresletnövekedés jelenti. Kiemelve, hogy miközben még ma is alapvető előítélet, hogy a fólia környezetszennyező, a mai technológiai fejlődés mellett ez már nem feltétlenül így van.

– Ha a fenntarthatóságra gondolunk a legfontosabb, hogy vásárláskor pontosan tudjuk hogy, vannak olyan extrudáló cégek, amelyek adalékanyagokat, vagy újra feldolgozott gyantát használnak a műanyag zsugorfóliájukhoz. Természetesen azért, hogy ezzel csökkentsék a költségeiket. Ennek viszont a fogyasztói oldalon komoly ára van, mert ezzel a lépéssel nagymértékben megváltoztatják a zsugorfólia minőségét és alkalmazásának hatékonyságát. Ezért ha a fenntarthatóság is fontos szempont, akkor tudjuk biztosan csökkenteni a környezeti terhelést, ha biztosak vagyunk abban, hogy a megvásárolt zsugorfólia 100 százalékban szűz alapanyagból készül.

Az Exprimo Adria emellett azért is kizárólag az iparági vezetőnek számító Dr. Shrink zsugorfóliáit használja, ami 100 százalékban szűz gyantából készül, és emellett maximális UV-gátlót tartalmaz, mert így a hosszú távú tárolás és szállítás alatt is maximális védelmet élvezzenek az általunk befóliázott tárgyak.

De legalább ennyire fontosnak tartjuk azt is, hogy ez a fólia 100 százalékban újrahasznosítható – fejti ki a cégvezető, aki úgy látja, hogy mivel a magyar piac szereplői is most kezdik felismerni a fóliázásban rejlő lehetőségeket, számukra az is előnyös lehet az együttműködésben, hogy a külkereskedelmet euróban folytató magyar cégek számára a Horvátország csatlakozása az euro zónához az árfolyam kockázatokat is minimalizálja.

Érsek M. Zoltán