Mapei képzési központ – nem csak építőmestereknek

Magyarországi képzési központot hoz létre a Mapei, amely a magyar piac elvárásaihoz igazodó termékfejlesztéssel is erősíti piaci pozícióját – fejtette ki Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője.

– 2021-re 11-12 százalékos forgalombővülést terveztünk, de azt gondolom óvatosan számoltunk és ennél nagyobb lesz a növekedésünk. Egyrészt azért, mert a kormány intézkedései – az 5 százalékos új lakás Áfa visszatérése és a három milliós felújítási kedvezmény -, ösztönzőleg hatnak a piacra, másrészt azért, mert a cég működése is a növekedésre van optimalizálva. Mindig arra koncentrálunk, mit tudunk még hozzátenni annak érdekében, hogy az építkezők, az építtetők, a kivitelezők, a tervezők, minél kevesebb utánajárással, minél jobban tudjanak teljesíteni – elemez az ügyvezető.

– Igaz, vannak, akik nem szeretnék kivárni, amíg szakembert találnak, de mi mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ha egy mód van rá ezt az utat válassza. A mesterembereket nem véletlenül hívjuk mestereknek: a hosszú évek alatt megszerzett tudást, tapasztalatot nem tudja pótolni a lelkesedés. Már csak azért sem, mert a Mapei filozófiája szerint a cégünkkel partneri kapcsolatban álló mesterek számára – interjúnk idején éppen a vízszigeteléssel kapcsolatban -, folyamatos képzést tartunk az új termékek megismerésére és szakmai fogások elsajátítására.

A Covid járvány természetesen ezen a téren is lépéskényszert hozott: miközben a vállalat szakemberei gyakran az építkezések helyszínén mutatják be a legújabb szakmai tudnivalókat, ahol az érdeklődők maguk is kipróbálhatják a megoldásokat, az online térben is zajlanak képzések. Ott a demonstráló szakember tevékenységét a weben keresztül figyelhetik az érdeklődők. Akik, ha vállalkozóként gyakorolják tevékenységüket, a szűken vett szakma mellett a cégfejlesztés, a cégszervezés, az értékesítés legújabb módszereit is megismerhetik, miközben motivációs és kommunikációs tréningen is részt vehetnek.

– Amikor az értékesítési tréningről beszélünk, nálunk ez nem csak azt jelenti, miként lehet a legeredményesebben eladni a Mapei termékeit. Azzal is segítjük kereskedelmi partnereinket, hogy a célcsoport szegmentálását is elősegítve, a legújabb általános piaci trendekkel, technikákkal is megismertetjük őket. Emellett folyamatosan szondázzuk a piacot, hogy milyen új termékekre, szolgáltatásokra lehet szükség még. Ehhez kapcsolódóan az én elképzelésem elsősorban az, hogy egy modern képzési központot hozunk létre, amellyel a saját munkatársaink mellett, a velünk kapcsolatban álló szakembereket tudjuk elméleti és gyakorlati képzésben részesíteni.

Markovich Béla szerint az építőipar újbóli felfutása kapcsán bizonyos szakmákban biztosan ismét szakemberhiányra kell számítani. Már csak azért is, mert a járványhelyzetben otthonmaradók közül sokan már tavaly hozzáláttak otthonuk szépítéséhez, az állami támogatás miatt most megnövekvő számú felújítások pedig a biztos pénz ígéretével még több mesterember kapacitását kötik le hosszabb távon. Építőanyag hiánnyal azonban a felfutás ellenére sem kell számolni, a Mapei pedig a cégvezető szerint már évek óta inkább előbbre megy a növekedéssel, minthogy utólag kövesse a piaci igényeket.

Ehhez kötődően az olasz anyavállalat szakembereivel a legújabb termékek fejlesztésén is folyamatosan dolgoznak, miközben idén olyan burkolóanyagok is megjelennek a magyar piacon, amelyek valamelyik nemzetközileg sikeres termék magyarországi igények szerinti továbbfejlesztéseként született meg.