Mapei zöldstratégia: fókuszban a zéró kibocsátás

Úgy szeretne fenntarthatóbb világot építeni a Mapei, hogy az építkezésekhez, kivitelezésekhez olyan környezetbarát termékeket kínál, amelyek minimalizálják a káros hatásokat az egészségre és a környezetre, tartósak és emellett a fenntarthatóságot is szolgálják. Markovich Béla, a Mapei ügyvezetője szerint az infláció és az áremelkedések ellenére is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az építőipar részt vegyen a fenntarthatósági folyamatban, és olyan megoldásokat alkalmazzon, amelyek csökkentik az ökológiai lábnyomot.

– Meggyőződésem, hogy abban a környezeti helyzetben, amelyben Földünk van, mindenkinek megvan a maga tennivalója, hogy bolygónk a jövő nemzedék számára is olyan maradjon, mint amilyennek nekünk magadatott. Ez nem pénz, hanem elsősorban szándék és etika kérdése. Ezzel a hitvallással dolgozik a Mapei azért, hogy hosszú távú értéket teremtve, fenntartható módon segítsen az embereknek olyan otthonokat, irodákat, gyárakat létrehozni, amelyek úgy garantálnak magas minőséget, hogy közben a környezetet is kímélik – magyarázza Markovich Béla.

A vállalat ezért a K+F költségeinek jelentős részét olyan termékek kifejlesztésére fordítja, amelyek sem a beépítés során, sem utána nem bocsátanak ki az egészségre és a környezetre káros anyagokat. A Mapei elkötelezettsége egy egyre fenntarthatóbb építőipari világ mellett folytatódik: egy olyan világ mellett, ahol az ügyfelek, a tervezők és a szakemberek dönthetnek úgy, hogy tartós, nagy teljesítményű termékekkel építenek, amelyeknek nincs káros hatása az éghajlatváltozásra.

Ennek szellemében gyarapodik folyamatosan a vállalat zöldminősítésű épületek megszületéséhez hozzájáruló teljes termékpalettája is.

Az elkötelezett munka eredményeként, az olasz anyacég kezdeményezésére így született meg az a kerámia- és kőburkolatok beépítéséhez használt Zero termékcsalád, amelyek CO2-kibocsátását a Mapei a tanúsított környezetvédelmi kreditek megszerzésével a teljes életciklusukra számítva 100%-ban kompenzálja. Ezáltal globálisan és lokálisan is elősegítve és ösztönözve a megújuló energiaforrások használatát, valamint az erdőtelepítési projektek megvalósítását.

A Mapei-nél ezzel kapcsolatban azt vallják, hogy a szén-dioxid-semlegességhez vezető út mindenekelőtt a receptúrák optimalizálásán keresztül vezet ahhoz, hogy kisebb karbonlábnyomú, ugyanakkor nagy teljesítményű termékeket kínálhassanak. Annak tudatában, hogy a vállalat még többet is tehet a fenntarthatóságért, tíz évvel ezelőtt elsőként kezdett a CO2-kibocsátás kompenzálásába a hidegburkolatokhoz készült Keraflex Maxi S1 Zero bevezetésekor. Ezt követően a termék sikerére alapozva született meg az a teljes Zero termékcsalád, amelynek ragasztói és habarcsai a magas minőséget a Mapei, bolygónk iránti elkötelezettségével egyesíti.

A Zero termékcsalád létrehozásában meghatározó szerepet játszott a Mapei fenntarthatósági csoportja, amely a milánói vállalati kutatóközpontban működik, és teljes mértékben a termékek és folyamatok környezeti fenntarthatóságának szenteli magát. A csapat az életciklus-elemzési (LCA) módszerek segítségévek méri a termékek környezetre gyakorolt hatásait az életciklusuk során. Az eredményeket egy tanúsítványba, az úgynevezett környezetvédelmi terméknyilatkozatba (EPD) foglalják bele, és ennek eredményeként jelenleg már a Mapei termékek több, mint 80%-a rendelkezik EDP-vel.

– A versenyképességet is erősítve, a fenntarthatóságot is szem előtt tartva termékeinket egyszerre több stratégiai célt követve fejlesztjük. Az egyik, hogy a fenntartható fejlődést szolgálva termékeink a lehető legnagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított alapanyagokat. Emellett mindent megteszünk azért, hogy minimalizáljuk az emberi egészségre ártalmas alapanyagokat. A fókuszpontok közé tartozik az is, hogy olyan technológiák és termékek szülessenek, amelyek lehetővé teszik akár a könnyebb munkavégzést, valamint elősegítik a kivitelezési idő lerövidítését – elemez Markovich Béla. A cégvezető szerint a fenntarthatóság iráni elkötelezettség új fejezetét jelenti az, hogy a Mapei a kompenzáció eszközével is minimalizálja a károsanyag kibocsátást.

A vállalat a szakemberképzés elkötelezett híveként a fenntartható szemlélet erősítéséért is mindent megtesz. A szervezésében lezajló események keretében a mesteremberek nemcsak a legújabb, fenntartható és tartós megoldásokat ismerik meg, hanem azokat a mesterfogásokat is, amelyeknek köszönhetően a beépített anyagok az elvárt minőségben és élettartamban szolgálják a megrendelő jó közérzetét. Mindezt a cég ars poeticájának szellemében, amely így fogalmaz: „A Mapei bolygónk megóvása érdekében nap mint nap olyan megoldásokat kutat és fejleszt, amelyek lehetőleg minél kisebb hatást gyakorolnak a környezetünkre. Ennek érdekében a gyártástól a csomagolásig és az alkalmazástól az ártalmatlanításig a teljes életciklusuk során figyelemmel kíséri és igyekszik javítani termékei környezetvédelmi teljesítményét. Számunkra itt kezdődik a fenntarthatóság.”

Kocsis Erika