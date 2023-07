Már lehet pályázni azbesztmentesítésre

Új lehetőséget teremtünk a diaszpórából hazaérkezők számára: Hazaváró Irodákat nyitunk azoknak, akik ideiglenesen vagy véglegesen haza kívánnak települni – fejtette ki Kövér László. Az Országgyűlés elnöke AzÜzletnek adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy a nemzetegyesítés és a külhoni magyarságot érintő támogatások a mai, gazdaságilag nehéz időkben is tovább folytatódnak. A Házelnök komoly eredménynek tartja, hogy a Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Programmal és a hozzá kapcsolódó aktivitásokkal sikerült megerősíteni a külhoni magyar vállalkozókat. A szomszédos országok döntéshozói közül is egyre többen felismerik, hogy ez a helyi gazdaság számára is előnyös, mert minden 1 forint külhonban elköltött gazdaságfejlesztési támogatás legalább 2 forinttal növeli meg a Kárpát-medence GDP-ben mért gazdasági teljesítményét.