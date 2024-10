Media Markt: jöhet az elektromos autó eladás?

Nem kizárt, hogy a Media Markt üzleteiben a mobiltelefonokkal, mixerekkel és televíziókkal teli dobozok mellett az elektromos autók kínálata is megjelenik.

Az, hogy a német autókereskedők és gyártók jelenleg az elektromos járművek eladásával küzdenek, talán a jelenlegi értékesítési csatornáknak (is) köszönhető. A MediaMarktSaturn elektronikai kiskereskedelmi lánc vezetője, Karsten Wildberger mindenesetre el tudja képzelni, hogy német üzleteiben elektromos autókat áruljon – számol be a Der Spiegel.

„A spanyolok és az olaszok nagyon sikeresek az elektromobilitás értékesítésében, beleértve az elektromos autókat is a piacaikon – fejtette ki Karsten Wildberger aT-Online hírportálnak az európai leányvállalatok tapasztalataira utalva. Az igazán autós országban, Németországban azonban még egyetlen német cég sem kereste meg a kereskedőt – folytatta a cégvezető, aki optimista, hogy az üzleti modell működhet. „Itt is van még helyük az e-autóknak” – mondta, megtoldva azzal, hogy „Ez talán a jövő álma, de elvileg lehetnek érdekes projektek”.

Karsten Wildberger

A menedzser ugyanis mindig szokatlan ötletekkel kerül a címlapokra. Néhány hónappal ezelőtt az online kiskereskedők konkurenciája miatt a vasárnapi bevásárlások lehetővé tételét szorgalmazta Németországban. Emellett kiállt a régi elektromos készülékek állami selejtezési programja mellett is, hogy a fogyasztókat a régi, rossz energiamérlegű készülékek lecserélésére ösztönözze.

Az olyan kiskereskedők, mint a Galeria hagyományos áruházlánc, minden nehézsége ellenére Karsten Wildberger továbbra is a belvárosi üzletekre támaszkodik. Mondván: sok más európai ország megmutatta, hogy ez működhet, de a kiskereskedőknek cserébe valamit kínálniuk kell a vásárlóiknak. Németországban is vannak pozitív példák: Berlinben például az Alexanderplatz bevásárlóközpontban található Media Markt üzletet technológiai élményvilággá alakították át és így most 25 százalékkal több vásárlói látogatást regisztrál. A düsseldorfi székhelyű Ceconomy kiskereskedelmi csoport tagjaként üzemelő MediaMarktSaturnnak a Media Markt és a hozzá tartozó Saturn révén Európában mintegy 1000 üzlete van, ebből 400 Németországban.