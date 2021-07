Megannyi raktár kiadó Budapesten, nyerd vissza az élettered a segítségükkel!

Jól jönne egy kis plusz tér otthonodban, de akárhogy is próbálkozol, nem tudsz már kiszanálni semmit? Ne szabadulj meg értékeidtől és emlékeidtől, inkább helyezd őket egy megbízható tárolóba! A fővárosban és környékén is rengeteg raktár kiadó, ahová akár évekre is elteheted a holmid anélkül, hogy búcsút kellene intened nekik.

Egy megbízható raktár segítségével biztos helyre pakolhatod az otthonodban felgyülemlett rengeteg holmit és visszanyerheted az élettered. Mielőtt azonnal indulnál bepakolni a legközelebbi tárolóba, érdemes kicsit utánajárnod az alapvető kérdéseknek. Kezdd azzal, hogy megtudd, mekkora raktárra van egyáltalán szükséged!

Így találd meg a számodra ideális tárolót

Még csak azt sem tudod hirtelen összeszedni fejben, hogy mi mindent helyeznél el a raktárban, nem hogy megbecsüld, mekkorára lenne szükséged? Fogadd meg tanácsainkat, és máris könnyebb lesz a dolgod.

Először is járd körül a lakást, és keresd össze az összes olyan holmid, amit tudnál nélkülözni. Segítség ebben, ha kialakítasz magadnak egy hüvelykujjszabályt: például minden olyan dolog megy a raktárba, ami legalább fél éve nem volt a kezedben.

Ha ezzel megvagy, írj róluk listát! Legyél magaddal könyörtelen, utólag már ne húzz le semmit!

A listán szereplő tételeket rendezd egymás mellé – akár csak fejben is -, így máris láthatod, hogy nagyjából mennyi helyet foglalnak. Végül pedig próbálj ki egy ingyenes tárhelybecslő alkalmazást, ami néhány kérdés megválaszolása után meg is mondja neked, hogy mekkora tárolóra lesz szükséged.

Különféle méretű raktár kiadó az Euro Mini Storage-nál

Szerencsére ma már óriási kínálatból válogathatsz, ha raktár bérlésre adod a fejed. Így van a Budapest belvárosától negyed órányira található Euro Mini Storage-nál is, ahol az 1 négyzetméteres mini raktártól a panellakás nagyságú raktárszobákig mindent megtalálsz. A méret mellett vedd figyelembe a helyiség alaprajzát is, lehet, hogy egy kis átrendezéssel még inkább helytakarékosan tudod elrendezni a holmid.

Ezek után nem marad más tennivalód, mint kibérelni a kiszemelt raktárhelyiséget. Ezt akár kanapéd kényelméből is megteheted, személyesen csak a szerződést aláírni kell bemenned, amit megtehetsz a bepakolással egyidőben is. (X)