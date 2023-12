Megérkezett a rendelet: így változik a könyvelő-képzés

A kormány új rendeletet közölt a mérlegképes könyvelők, okleveles adószakértők és adótanácsadók képzéséről. Januártól ezek a tanfolyamok hatósági képzéssé alakulnak, azaz csak akkreditált intézmények bonyolíthatják majd le a szakirányú oktatást. A rendeletnek köszönhetően, 2024-től sokkal nehezebb lesz mérlegképes könyvelővé válni.

A szakma előzetes várakozásaival ellentétben a képzés előfeltétele nem változott: továbbra is elég lesz az érettségi bizonyítvány. Azok, akik rendelkeznek valamilyen szakmai előképesítéssel, felmentést kaphatnak majd az egyes modulok alól. Továbbra is megmarad az online tanfolyam lehetősége, a rendelet 700 kontaktórában határozza meg a kötelező minimum online konzultációt. A képzés időtartamát azonban radikálisan növelik: 510 óráról 1150-re ugrik a kötelező óraszám. Hétvégi képzések esetén ez várhatóan a duplájára emeli majd a képzési időt is: az eddigi másfél év helyett 2-3 éves képzéssel számolhatnak a tanulók.

„Nagyjából számításaink szerint az óraszám ennyire intenzív növekedésével, és a kötelező személyes modulzáró vizsgákkal háromszoros áron, azaz a legtöbb képzési központban 1 millió forint feletti áron juthatnak hozzá majd a tanulók a képzéshez” – árulta el Scherzer Marcell, a Stabil Tudás Zrt. vezérigazgatója. Valószínű, hogy az új rendszer mélyebb szakmai ismereteket kínál majd, noha a jelenlegi képzés is kiszolgálja a szakmai igényeit, azaz az elmúlt évek során is jó szakemberek születnek.

„Az is jelentős változás, hogy csak közgazdász-tanár diplomával jelentkező oktathat, emiatt sajnos nagyon sok profi tanártól esnek majd el a jövőben a tanulók, akik ilyen papírral ugyan nem rendelkeznek, de kiválóak a szakmában” – mondta Scherzer Marcell.

A rendelet 2024 január 1-jén lép hatályba, az első képzések július 1-jén indulnak majd. Idén azonban még lehetőség van a 1,5 éves, jóval egyszerűbb és olcsóbb tanfolyam megkezdésére. Épp ezért, ha már kacérkodtál a gondolattal, hogy könyvelő legyél, a tanfolyamot még idén érdemes elkezdeni!

„A könyvelő képzésünk népszerűsége abban rejlik, hogy nagyon keresett szakmáról van szó. Amióta a KATA-törvény megváltozott, még nagyobb hiány tapasztalható a piacon jó szakemberekből. Így ez a kurzus nemcsak tanulói, de munkáltatói oldalról is keresett és népszerű. Jellemzően 25 és 50 év között jelentkeznek rá a legtöbben" – mondta el Scherzer Marcell, a Stabil Tudás Zrt. vezérigazgatója.

