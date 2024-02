Megtudtuk, mit tudni a várva várt Primark nyitásról

Nem lehetünk mindig elsők, de utolsónak lenni nem jó. Még egy olyan sláger divatmárka érkezése kapcsán se, amiért Magyarországról Bécsbe zarándokolnak a honfitársaink. Budapesten viszont annak ellenére várni kell a jó hírre, hogy az ír áruházlánc gyakorlatilag már „körbelőtte” a magyar piacot.

Lengyelország mellett Csehországban és Szlovákiában is megnyílt már a gyorsan változó divat a fast fashion egyik legfelkapottabb márkáját felvonultató Primark áruháza. A megfizethető áron kínált trendi termékek ráadásul már Bukarestben is megjelentek a Primark 15.-ik nemzetközi piacának számító Romániában. Amivel kapcsolatban az áruház portálján arra is felhívták a figyelmet, hogy „az új üzletbe történő több mint 10 millió eurós beruházással és a helyi gazdaságban teremtett több száz új álláshellyel a nyitás fontos mérföldkő a Primark számára.” Hozzátéve: „a várva várt zászlóshajó üzlet a Primark ambiciózus növekedési terveinek része Közép- és Kelet-Európában (CEE)”. Olyannyira, hogy Bukarestben azóta már két Primark áruház is várja a vásárlókat.

Lengyelországban Wroclawban, Varsóban és Poznanban, Csehországban Prágában és Brnoban, míg Szlovákiában, Pozsonyban, tavaly májusban mint a Primark 16. nemzetközi piacán nyitott áruházat a márka. Amellyel kapcsolatban tavaly lángolt fel az izgalom, amikor a portálján bejelentették, hogy a magyarországi üzletnyitás is terveik között szerepel, sőt a személyzet toborzásáról is hallani lehetett. A bennfetesek akkor azt gondolták, logikus lépés, ha Primark 2023-ban a karácsonyi főszezon megnyitja budapesti üzletét, aminek helye akkor már egyértelművé vált: az Arena Mall lett a szerencsés kiválasztott helyszín.

Az Arenában azóta hatalmas molinó hirdeti, hogy a Primark üzlet hamarosan megérkezik, míg a bevásárlóközpont weboldalán a következő rövid üzenet lohasztotta le a kedélyeket 2024 január 29.-én: „PRIMARK FELHÍVÁS! Az elmúlt időszakban pontatlan dátumok jelentek meg a sajtóban a budapesti Primark üzlet nyitásával kapcsolatban. A Primark első magyarországi üzlete a város egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában, az Arena Mallban lesz, és várhatóan 2024-ben nyílik majd meg, melynek hivatalos dátumát a vállalat a későbbiekben teszi közzé. A Primark örömmel fogadja a vásárlóközönség érdeklődését a közelgő magyarországi indulással kapcsolatban.

Az új budapesti üzlet a legújabb divattrendek és a mindennapok során használt alapvető cikkek Primarktól megszokott egyedi, kedvező árú választékával várja majd vásárlóit, kiemelkedő stílusú női, férfi és gyerekruházatig, valamint a szépségápolás, a háztartási cikkek és a kiegészítők terén. Az áruház kínálatában megtalálható lesz számos licenctermék, így az NBA és a Disney nevével jegyzett áruk, valamint a Primark folyamatosan növekvő Primark Cares almárkája, amely az áruházlánc törekvésének megfelelően megfizethetőbbé teszi mindenki számára a fenntarthatóbb divatot.”

Lapunk, az AzÜzlet ennél konkrétabb dátumot szeretett volna megtudni a tervezett budapesti nyitással kapcsolatban de sokkal jobb hírt nem kaptunk az áruházlánc sajtóosztályától, ahonnan a következő válasz érkezett:” Köszönöm a kérdését. Még nem tudjuk megerősíteni a nyitás időpontját, de amint lesz hírünk, jelentkezünk.”

Tehát addig is marad a legközelebbi bécsi, vagy pozsonyi opció a Primark rajongóinak.

Érsek M. Zoltán