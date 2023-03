Megvan, mekkora a globális turisztikai vízlábnyom

Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) és a szaúdi székhelyű Fenntartható Turizmus Globális Központ úttörő adatokat mutatott be, amelyek részletesen bemutatják a globális utazási és turisztikai ágazat teljes vízfelhasználását.

A WTTC a maga nemében az egyik legnagyobb kutatási projekt keretében most először tudja pontosan jelenteni és nyomon követni az ágazat környezetre gyakorolt hatását. Az eredményeket az Egyesült Nemzetek Szervezetében, New Yorkban, az ENSZ 2023-as vízügyi konferenciáján mutatták be.

Az ENSZ székházában tartott beszédében Chris Imbsen, a WTTC (Utazási és Turisztikai Világtanács – World Travel and Tourism Council) fenntarthatósági igazgatója felfedte, hogy az utazás és turizmus teljes vízlábnyoma a legfrissebb adatok szerint (2021) a globális vízfelhasználás mindössze 0,6%-át teszi ki.

2019-ben, amikor az ágazat a csúcson volt, az ágazat teljes vízlábnyoma csak 50%-kal volt magasabb, de még mindig kevesebb, mint a globális összmennyiség 1%-a, 0,9%-a.

Az utazás és turizmus közvetlen vízfelhasználása lényegesen alacsonyabb: 2019-ben a globális összérték 0,2%-a volt, és a felére, a globális összérték mindössze 0,1%-ára csökkent.

Az ágazat vízfelhasználásának nagy része közvetett, az ellátási láncon keresztül történik, a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés az utazás és turizmus teljes vízlábnyomának kétharmadát teszi ki.

2010 és 2019 között az európai és afrikai utazási és turisztikai ágazat csökkentette a közvetlen vízfelhasználást. Európában a közvetlen vízfelhasználás 8%-kal, Afrikában pedig 6%-kal csökkent az ágazat közvetlen vízfelhasználása.

Julia Simpson, a WTTC elnök-vezérigazgatója elmondta: “Ez az új, úttörő adat most először tárja fel az ágazatunk vízfogyasztását, amelyből kiderül, hogy az utazási és turisztikai ágazat a világszerte felhasznált víz kevesebb mint 1%-át használja fel, és ennek túlnyomó többsége az ágazat ellátási láncából származik.”

Az adatokból az is kiderül, hogy miközben az ágazat gazdaságilag világszerte növekedett, a közvetlen vízfelhasználás intenzitása csökkent.

“Az adatok az ágazat vízfelhasználásának legmélyebb tanulmányai, és a tavaly Rijádban tartott globális csúcstalálkozónkon közzétett, a világon elsőként kiadott klimatikus lábnyom adatokhoz hasonlóan most is újra bemutathatjuk az egyes országok utazási és turisztikai ágazatának vízlábnyomát. Ez lehetővé teszi a kormányok számára, hogy az ágazattal együttműködve tovább csökkentsék a vízfelhasználást” – mondta Simpson.

Az utazási és turisztikai ágazat GDP-egységre vetített vízintenzitása 2010 óta szintén csökkent, mind a közvetlen, mind a közvetett felhasználás tekintetében. 2010-ben az ágazat 0,57 millió köbméter vizet használt fel a világgazdaságba befizetett minden egyes 1 USD dollár után. Ez 2019-ben 19%-kal csökkent, és a világgazdasághoz hozzájáruló minden egyes 1 USD dollárra 0,46m³ vízmennyiség jutott.

A világon elsőként ez az átfogó kutatás 185 országra terjed ki valamennyi régióban, és minden évben frissített adatokkal frissül.

A kutatás a WTTC és a szaúdi székhelyű Sustainable Tourism Global Center közötti partnerségnek köszönhetően valósulhatott meg. A szaúdi zöld kezdeményezés keretében az elmúlt évben több mint 60 kezdeményezést indítottak el, amelyek több mint 186 milliárd USD zöld gazdaságba történő befektetést jelentenek.