Meteorit a BBC videóján. Nagy-Britanniában összegyűjtötték a becsapódott tűzgömb darabjait

Megtalálták a Nagy-Britanniában hatalmas fényjelenség kíséretében az elmúlt héten becsapódott meteorit darabjait: a gloucestershire-i Winchcombe egyik lakója az autóbejáróján bukkant a kupacnyi elszenesedett kőzetre.

Később mások is jelentkeztek hasonló leletekkel, összesen mintegy 300-400 grammnyi meteorittörmeléket gyűjtöttek be a szakemberek.

A darabok aprók, üveggolyó méretűek és úgy néznek ki, mint összetöredezett grillbrikettek. “A leggyönyörűbbek, amit valaha láttam” – mondta a BBC Newsnak Monica Grady, az Open University kutatója.

Harminc éve ez az első eset a szigetországban, hogy meteoritokat találnak. Ráadásul a megtalált leletek a ritka szenes kondritok közé tartoznak, ezek “Naprendszerünk építőelemei” – mondta Ashley King, a londoni Természettudományi Múzeum munkatársa.

A világon talált mintegy 65 ezer meteoritból csupán nagyjából 1200 esetében észlelték a légkörbe érkezést is, és közülük csupán nagyjából 50 tartozik a szenes kondritok közé.

A meteor február 28-án hatolt be a Föld légkörébe Nagy-Britannia felett, a fényes jelenséget Izlandon és Hollandiában is észlelték a brit Fireball Alliance (Tűzgömb Szövetség) tudományos egyesület közlése szerint.

A különösen fényes meteorokat tűzgömbnek nevezik. Ezek általában olyan kőzetek, melyek nagy sebességgel száguldanak át a világűrön. A Föld légkörébe lépve ellenállásba ütköznek és lefékeződnek, az így keletkező hő és forróság miatt válik láthatóvá a jelenség az éjszakai égbolton.

Videofelvételek szerint a kőzet óránként 48 ezer kilométeres sebességgel haladt. A felvételek azt is lehetővé tették, hogy rekonstruálják a meteor Nap körüli eredeti röppályáját: az objektum a Mars és a Jupiter között haladhatott.