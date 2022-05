Mit mond a szakértő, ha nincs új autó és drága a használt kocsi?

A chiphiány és az ukrajnai háború miatti kábelhiány következtében akár 2023-ig is elhúzódhat a jelenlegi autópiaci alkatrészellátási hiány. Mivel már másfél-két évet is várni kell egy új autóra, szakértők szerint érdemes felkészülni az új helyzetre.

A globális chiphiány miatt szinte minden autógyártónak szállítási késedelemmel és ideiglenes leállásokkal kell szembenéznie. Nem véletlenül, hiszen minden új autóba rengeteg mikrochipet építenek be, amelyek az ablakmotoroktól a navigációs rendszerekig mindent vezérelnek. De miközben minden autóban legalább két-három tucat mikrochip van, amelyek az infotainment képernyőktől kezdve az üzemanyag-kezelésen át a stabilitásszabályozásig mindent vezérelnek, a luxusjárművek akár 100 vagy még több processzort is tartalmazhatnak a fedélzeten.

Nem véletlen, hogy már olyan gyártók is vannak, akik az új autók átadásánál ideiglenesen felfüggesztettek bizonyos opcionális funkciókat, vagy azokat csak utólag biztosítják az autókhoz azért, hogy a modelljeik egyáltalán a piacra kerülhessenek. A nonprofit fogyasztóvédelmi szervezet, a Consumer Reports szerint a General Motors például egyes modelleket ülésfűtés és légkondícionáló nélkül gyárt úgy, hogy a hiányzó funkciókat utólag is be lehet építeni az autóba, amint az alkatrészek rendelkezésre állnak. De ez csak egy példa a sok közül, hogy a gyártóknak és a fogyasztóknak milyen kompromisszumokat kell megkötniük azért, hogy belátható időn belül egy új autóhoz jussanak.

Csúcsöt dönt a használt autók ára, összedőlt a maradványérték számítás. Hogyan hat az újautó-átadások csúszása, a kényszerű túlfutás menedzselése a cégautók piacára és a flottaüzemeltetésre? Minden, amit a cégautóhasználat személyi jövedelemadó vonzatairól tudni kell. Az elektromos autózáshoz kapcsolódó adózási és üzemeltetési kérdések a legjobb szakemberektől, egy szakmai konferencián 2022 június 15-én. Részletek és további információ: itt található.

Hiába a nagy kereslet, az autógyártók 2021-ben 1,7 millióval kevesebb járművet gyártottak, mint 2019-ben, a járvány előtti utolsó teljes évben. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ukrajnai háború a kábelhiány mellett a félvezetők gyártásához használt neongáz globális ellátását is megzavarta. A számtalanfajta alkatrészhiány miatt az autógyártók itt-ott már szüneteltetik is a gyártást. A Toyota például még azt is bejelentette, hogy öt japán gyárában három hónapra szünetelteti a termelését.

“Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a járműellátás legkorábban 2022 végéig, de valószínűleg még 2023-ig sem fog visszatérni a normálisnak tekinthető szintre” – mondta Sam Abuelsamid, az autóipart nyomon követő Guidehouse Insights elemzője. “A járművek félvezető-tartalma folyamatosan növekszik, és az elektromos autózásra való átállás ezt a helyzetet a chiphiánnyal csak tovább fogja súlyosbítani.”

Az új autók egyre szűkösebb kínálata pedig már ma is azt eredményezi, hogy a fogyasztók nem találnak megfelelő kínálatot – sőt nem ritkán már új kocsit sem. Ráadásul egyre gyakoribb, hogy egy-egy új modellre több, mint egy évet, vagy akár kettőt is várni kell.

“Nagyon kevés olyan autó van a márkakereskedésekben, amelyet ténylegesen el lehet adni” – mondja Abuelsamid. “Ezért ha valaki arra számít, hogy a következő hat-tizenkét hónapban új autóra lesz szüksége, valószínűleg a legjobb, ha nem vár. Már most leadja a gyári megrendelést.”

Abuelsamid szörnyen hangzó, de reálisnak tűnő előrejelzése egybecseng Patrick Gelsinger, az egyik legnagyobb félvezetőgyártó, az Intel vezérigazgatójának decemberi malajziai látogatása során tett megjegyzéseivel, amikor azt mondta, hogy a félvezetők iránti növekvő kereslet közepette a chiphiány 2023-ig elhúzódhat.

Annak a vevőnek, aki nem tud egy-két évet várni az új autójára, három választási lehetősége marad: nézzen meg olyan modelleket, amelyekben korábban nem gondolkodott, várjon a vásárlással, vagy javítsa meg régi autóját, ha az rossz állapotban van.

Szakemberek egy része azt javasolja, hogy ha lehetséges, inkább halasszuk el a vásárlást addig, amíg ismét el nem érkezik a keresleti piac időszaka. Már csak azért is, mert a piacon most az látszik, hogy az autógyárak úgy ellensúlyozzák a chiphiány okozta értékesítési visszaesést, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az olyan drágább járművekre, amelyek komolyabb nyereségtartalommal rendelkeznek. Ezek ráadásul többségében a legújabb modellek közül kerülnek ki, ugyanis az autógyárak jellemzően nem a legújabb, hanem a már bevált chipeket használják, amiből a legnagyobb hiány mutatkozik a piacon. Ezért a három, négy, öt éves gyártási ciklusban lévő modellekhez nehezebb megszerezniük a gyártáshoz szükséges alkatrészeket. Így pedig az újabb és nagyobb volumenben előállítható járművek – teherautók, újabb SUV-ok, elektromos járművek – kapnak elsőbbséget.

Az elektromos autózáshoz kapcsolódó adózási és üzemeltetési kérdések a legjobb szakemberektől, egy szakmai konferencián 2022 június 15-én. Részletek és további információ: itt található.

A jelenlegi helyzetben a szakértők úgy vélik, ha valaki azért vásárolna új kocsit, mert a réginek mechanikai problémái vannak, jobban jár, ha megjavíttatja a régi autóját. Mondván, általában is jobb elkerülni azt a helyzetet, amikor azért kell új autót venni, mert a régi szétesik. Most pedig azért is különösen érdemes sokáig használható állapotban tartani a régit, mert jelenleg mind az új, mind a használt autók kínálata korlátozott, miközben mindkettő ára lényegesen magasabb a szokásosnál.

A szakértői jótanácsok közé tartozik az is, hogy ha mégis autót kell venni, érdemes olyan modelleket keresni, amelyek iránt nem olyan nagy a kereslet. Mivel most a legtöbben a SUV-okat keresik, ilyenek lehetnek a szedánok és a kétkerék-meghajtású autók, miközben azokat a kevésbé felkapott márkákat és modelleket is érdemes górcső alá venni amelyek a paramétereiket tekintve hasonlóak a nagy keresletű modellekhez. Mindehhez érdemes minél több kereskedőnél érdeklődni az ajánlatokért és a keresést a lakókörzetnél messzebbre is kiterjeszteni.

Érsek M. Zoltán