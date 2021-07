MNB-alelnök: a fenntartható növekedés záloga a digitális pénz

Fel kell gyorsítani a digitális pénzekkel kapcsolatos kutatásokat, mert az lesz képes a fenntartható növekedésre, aki ezen a téren sikereket ér el – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az Egy új kor hajnalán – Pénz a 21. században című, a digitális jegybankpénzről szóló jegybanki tanulmánykötet bemutatóján.

Virág Barnabás szerint a digitális jegybankpénzekben számos előremutató lehetőség rejlik, fontos pénztörténeti lépcső első foka lesz ezek fejlesztése. A fenntartható fejlődéshez kulcskérdésnek nevezte a technológia és a pénz fúziójának megértését és használatát.

Kitért arra, hogy a digitalizáció felforgatja a pénzügyi rendszert és kihívások elé állítja a piac minden szereplőjét, a jegybankokat és a nemzeti fizetőeszközöket is. A hagyományos pénzrendszerrel szemben a piacra újonnan belépő globális technológiai vállalatok jelentenek alternatívát, amelyek saját digitális fizetőeszközökkel a nemzeti valuták “digitális versenytársait” hozhatják létre. A pénz digitalizációjának kihívásaira a jegybankoknak is válaszolniuk kell – hangsúlyozta.

A pénzügyi forradalom évtizedében a jegybankok már világszerte vizsgálják a digitális jegybankpénz bevezetésének lehetőségét. Néhányan – például a kínai People’s Bank of China vagy a svéd Riksbank – már előrehaladott projekteket is folytatnak. Ezek a fejlesztések több előremutató célt szolgálhatnak: segíthetnek bekapcsolni a banki szolgáltatásokhoz hozzá nem férőket a pénzügyi vérkeringésbe, támogathatják a készpénz visszaszorítását, illetve annak kiszorulása esetén is széleskörben elérhető fizetőeszközt biztosíthatnak.

A pénzhez való hozzáférés így olcsóbbá, gyorsabbá és még biztonságosabbá válhat, és minden eddiginél gyorsabban mozoghat a határokon át – mondta.

Virág Barnabás jelezte: az MNB a digitális jegybankpénz-kutatások terén élenjáró jegybankokhoz történő csatlakozás jegyében, annak első lépéseként egy átfogó tanulmánykötetet publikál. Ebben összegzik a digitális jegybankpénzhez kapcsolódó elméleti megfontolásokat, a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, az innovatív eszköz esetleges létrehozása mögött álló motivációkat és az új pénzforma adta lehetőségeket.

A tanulmánykötet nemzetközileg is egyedülálló, hiszen a digitális jegybankpénz lehetséges formáinak koncepcionális, tervezési megfontolásai mellett kitér azok monetáris politikai, pénzügyi stabilitási és pénzforgalmi hatásainak bemutatására.