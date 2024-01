Nagy a kereslet a magyar zöld kötvények iránt

A január eleji, közel háromszoros kereslet mellett zajló dollárkötvény kibocsátás után zöld kötvényekkel lépett piacra Magyarország – jelentette be pénteki Facebook-bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.

Az 5 és fél éves futamidejű, 1,5 milliárd euró összegű kötvényekért közel négyszeres volt a túlkereslet.

A miniszter hangsúlyozta: a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy továbbra is erős a bizalom a magyar gazdaság iránt, a befektetők a háborús és szankciós válság ellenére is bíznak a magyar gazdaságban. Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdi az idei évet is, hogy mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja – tette hozzá.

A zöld kötvények lényege, hogy az ebből származó forrásokat klímavédelmi, fenntarthatósági célokra kell fordítani. A mostani sikeres kibocsátás tehát illeszkedik ahhoz a kormányzati törekvéshez, amellyel Magyarország a zöld gazdasági átállás egyik nyertese lehet – írta bejegyzésében Varga Mihály.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapján megjelent közlemény szerint az EUR kötvényt az eredeti árindikációnál 0,30 százalékponttal szűkebben sikerült árazni. A 2029. július 25-én lejáró 4,00 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama a 98,698 százalékos kibocsátási árat figyelembe véve 4,275 százalék. Ez 2,025 százalékos felárnak felel meg a referenciának számító 2029. április 12-én lejáró német államkötvény (OBL) felett.

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs és ING Bank pénzintézetek voltak.