Nagy Márton: a magyar álláshelyek a magyaroké

Nagy Márton a Continental vezetőivel egyeztetett, és egyértelműen kijelentette, hogy a magyar álláshelyek a magyaroké.



A tárcavezető hétfőn a hivatalában fogadta a Continental Automotive Hungary Kft. vezetőségét, köztük Keszte Róbert ügyvezetőt. A felek a megbeszélésen áttekintették a gazdaságban azonosítható stratégiai jelentőségű folyamatokat, különös tekintettel a járműiparra, valamint kitértek a Continental kapcsán az elmúlt időszakban megjelent sajtóhírekre is. A miniszter a találkozón megerősítette, hogy a kormány elkötelezett a családok és munkahelyek megvédése, továbbá a foglalkoztatás további növelése mellett. Magyarország a magyaroké és a magyar munkahelyek is első helyen a magyarokat illetik meg – írták a közleményben, hozzátéve, hogy ezt szolgálja az idegenrendészeti törvény szigorítása is. A vállalkozásoknak így minden esetben először a magyarok részére kell felajánlania az álláshelyeket és csak akkor alkalmazhatnak mást, ha nincs magyar jelentkező – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a cég ügyvezetője elmondta, hogy a sajtóhírekkel ellentétben a Continental makói gumigyár dolgozóit érintő csoportos létszámleépítésre máig nem került sor. Kiemelte azonban, hogy a létszámcsökkentés a munkaerő kölcsönzéssel kötött szerződések megszűnését, a határozott idejű szerződések lejáratát a nyugdíjkorhatár elérését érinti. A Continental a törvényi előírásoktól pozitívan eltérve, a szabályozás által előírtnál magasabb összegű végkielégítést nyújt a távozó dolgozóknak. Megerősítette, hogy a Continental elkötelezett a törvényi előírások betartása, valamint a magyar munkaerő alkalmazása mellett ezért támogatja a külföldi munkavállalók alkalmazásának szigorításáról szóló jogszabály módosításokat is.



A Continental csoport Magyarországon egy mesterséges intelligencia fejlesztő központtal, egy járműdinamikai fejlesztőközponttal és tesztpályával, hat gyárral, illetve egy regionális gumiabroncs kereskedelmi központtal van jelen 12 helyszínen, ahol a vállalat közel 8000 munkatársat foglalkoztat. A Makón is termelő, a Continental csoportba tartozó ContiTech Fluid Kft. több mint 1200 főt alkalmaz, 2022-ben pedig több mint 200 fős létszámbővítést hajtott végre, az árbevétele meghaladja a 60 milliárd forintot. A hamis hírverések elkerülése érdekében a felek megállapodtak abban, hogy a minisztérium és a Continental csoport közötti kapcsolattartás és együttműködés a jövőben is folyamatos marad – olvasható a közleményben.