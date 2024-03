Főnök vagy vezető: Ez a jó munkahely titka

Hatodik alkalommal nyert Kiváló Munkáltatói Díjat a magyar cég. Nem is vitás, hogy egy jó munkahelyen mindenki szeret dolgozni, az azonban már sokkal összetettebb kérdés, hogy mitől is jó egy munkahely. A munka világában rengeteg változás történt az elmúlt évek során, egy azonban állandó: stabilan működő vállalat nem létezik kiváló munkavállalók nélkül. Az innovatív gondolkodás és fejlődés csak olyan cégeknél tud megvalósulni, ahol értékelik a munkavállalókat, biztosítják számukra azt a környezetet, ahol ki tudnak bontakozni.

Ez persze nem egyszerű feladat, ám azért itthon is léteznek cégek, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak az igények monitorozására és munkáltatói programjukkal kiemelkednek a versenytársaik közül. A MagyarBrands magyar márkákat értékelő program immáron hat éve figyeli és értékeli a kiváló márkák munkáltatói tevékenységét is, és minden évben Kiváló Munkáltatói Díjjal ismerik el azokat a vállalkozásokat, ahol ezek az ismérvek az irányadóak. A Mystic Nails zsinórban a hatodik alkalommal nyerte el ezt az elismerést.

Miben rejlik a sokszorosan díjazott szegedi cég titka?



„Meggyőződésem, hogy a cégünk legfőbb értéke a munkatársakban rejlik. Ők a cég sikerének záloga. A kérdés az, hogyan tudom eladni azt az ígéretet egy potenciális új kollégának, hogy érdemes hozzánk csatlakozni, mert itt jól bánunk vele, jól fogja érezni magát, elégedett lesz. Ehhez meg kell tanulnunk gondolkodni a munkavállalók fejével és fel kell tennünk a kérdést, vajon mire kíváncsiak ők mikor munkahelyet keresnek. Szállóige, de nagyon igaz: a fejétől bűzlik a hal. Szokták mondani, hogy emberek céghez mennek dolgozni, de a főnöküket hagyják ott. Nem csoda hát, hogy mindenki kíváncsi rá, vajon milyen főnöke lesz, milyen vezetőkkel találkozik majd egy új cégnél és ez alapvetően befolyásolhatja a döntését, főleg ha már rutinosabb munkavállalóról beszélünk, akinek esetleg volt már korábbi negatív tapasztalata. Éppen ezért úgy gondolom, hogy óriási versenyelőnyt jelent a kiváló munkaerőért folytatott harcban, ha egy cégvezető tudatosan építi a vezetői „énmárkáját”, főleg a social media felületeken. Ezáltal betekintést enged abba, hogy első számú vezetőként miként gondolkodik a munkáról, a csapatról, az életről, milyen értékek és ambíciók vezérlik. Sokan úgy és azért csatlakoznak hozzánk, mert szeretnének ide tartozni, azonosulni tudnak az általunk képviselt vezetői stílussal és értékrenddel” – fogalmazta meg Gyimesi László, a Mystic Nails ügyvezető igazgatója, aki az elmúlt években számos hazai meghatározó munkaerőpiaci konferencia előadójaként adott át értékes információkat a vezetői énmárka építés munkáltatói márkára gyakorolt pozitív hatásának bemutatásáról.



Családi vállalkozás lévén a cég az alapvető emberi értékek alapján működik, ebben a rendszerben pedig mindenki jól érezheti magát. A klasszikus alá-fölérendeltségi viszony helyett nagy a nyitottság akár az alulról érkező kezdeményezések, ötletek iránt, de számos olyan, itthon még újdonságnak számító rutint is bevezettek a vállalkozásnál, amelyek azt sugallják, hogy a munkatársak véleménye és jóléte központi szerepet kap a működésben.



Egyedi megoldások a családias légkörért



„Az ötletláda mindig nyitva áll egy ennek dedikált e-mail cím formájában, mely fiókot közvetlenül én kezelek és ide bárki bármilyen ötletet megírhat. Így ha egy raktáros munkatársam küldi az ötletét, az is hozzám van közvetlenül becsatornázva, ugyanúgy, mint mikor a pénzügyi vezetőnk ír ide” – fejtette ki Gyimesi László, hozzátéve, hogy előfordult már, hogy amikor valakinek eltört a lába, hozták-vitték a munkába, de volt már olyan munkatárs is, aki egy igen nehéz családi élethelyzet miatt plusz fizetett szabadnapokat kapott a cégtől. A kismamák és kispapák törvényi keretén felül járó extra fizetett szabadság pedig nem is kérdés, hogy jár.

„Nálunk létezik munkavállalói kuponfüzet, amit kedvezményekre lehet beváltani: például, egy órával korábban lehet hazamenni vagy moziba lehet menni egy kollégával, aminek a költségét a cég állja. Néhány éve, amikor a cég még kisebb volt, a „Fönci-taxi” kuponért cserébe én vittem be a munkatársakat a munkahelyükre. A születésnapja hónapjában pedig mindenki választhat egy pénteket, amikor szabad délutánt kap” – sorolta az igazgató.

A már csaknem két évtizedes múltra visszatekintő Mystic Nails márka egyedi fejlesztésű, professzionális műköröm alapanyagok gyártója. A családi vállalkozásként indult szegedi vállalat ma már több mint 30 alkalmazottat foglalkoztat. A márka tulajdonosai a magánéletre is jellemző humánus szemléletet alkalmaznak a munkahelyen is, és nem csak megteremtik a legmegfelelőbb munkahelyi körülményeket, hanem azon túl igazi élménnyé formálják a munkavállalói létet.