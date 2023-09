Nálunk mikor? Rómában ingyenes lesz a tömegközlekedés a tizenkilenc év alattiaknak

Ingyenes lesz négyszázezer tanuló számára az utazás busszal, villamossal és metróval az olasz fővárosban a szeptember közepi tanévnyitástól a római főpolgármesteri hivatal döntése szerint, amelyet csütörtökön ismertetett az AGI hírügynökség.

Róma az első olaszországi város, ahol ingyenessé teszik a tömegközlekedést a tizenegy és tizenkilenc év közötti gyerekek és fiatalok számára. A tizenegy év alattiak már most ingyenesen vehetik igénybe a tömegközlekedést.

Feltétel, hogy a tanuló a fővárosban bírjon bejelentett lakóhellyel. Az ingyenes utazási lehetőség aktiválásához azonban egy egyszeri kártyát kell vásárolni, amely ötven euróba kerül. Így is megéri, mivel mostanáig a diákbérletért évi 130 és 250 euró közötti összeget kellett fizetni, a pontos árat a családok vagyoni helyzete alapján határozták meg.

Forradalmi lépésről beszélt Valeria Baglio, a baloldali Demokrata Párt (PD) frakcióvezetője az önkormányzati testületben. Hangoztatta, hogy az első év kísérleti időszak lesz, később az ötveneurós kezdeti költséget is el akarják törölni, valamint az egyetemisták számára is ingyenes utazást kívánnak biztosítani.

Elemzők szerint az intézkedéssel a Rómát vezető főpolgármester, Roberto Gualtieri (PD) támogatottságát kívánják erősíteni. Az Il Sole 24 Ore gazdasági napilap júliusi felmérése szerint a tartományi, megye- és városvezetők ranglistáján Roberto Gualtieri a hatvanhetedik helyet foglalja el: népszerűsége tíz százalékponttal csökkent 2021. októberi megválasztása óta, és nem éri el az ötven százalékot.

A nyár folyamán számos kampány indult a főpolgármesterrel szemben a város kulturális életének képviselői részéről, akik szerint Roberto Gualtierivel Rómát ellepte a hulladék, és nem működik a tömegközlekedés. Júniustól százötven építkezési területet nyitottak meg, melyekkel a 2025-ös szent évre készítik fel a fővárost, de még kaotikusabbá teszik a római közlekedést.