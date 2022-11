Nehéz szülés volt az idei, de a napraforgóé a jövő

Az elmúlt húsz év alatt a napraforgó Magyarországon a harmadik legfontosabb szántóföldi kultúrává nőtte ki magát. A 700 ezer hektáros 2022-es termőterület új rekordot jelent a növény hazai termesztésében.

Annak ellenére, hogy az idei rendkívül nehéz szezon megtörte az elmúlt évek jó eredményeit, a napraforgó piacán vezető Syngenta prognózisa szerint a jövőben továbbra is nagy kereslet lesz a növény iránt, hangzott el a vállalat kezdeményezésére indított szakmai program összegző konferenciáján. Ahol Kalmár Ferenc, a Syngenta Duna Régió vetőmag üzletágvezetője kifejtette: az elmúlt 25 év során a Syngenta napraforgó hibridjeiből megközelítőleg 6,5 millió hektárnyit vetettek el az országban.

Tóth Tamás, a cég Duna Régiójának vetőmag marketingvezetője hozzátette: az elmúlt időszakban érezhetően megnőtt a kereslet a napraforgó iránt: amíg tíz éve 36 millió tonna volt a globális termelés, napjainkban a 60 millió tonna felé közeledik a megtermelt napraforgó mennyisége. Magyarország élen jár a napraforgó termesztésében, idén már 700 ezer hektáron termesztették a harmadik legfontosabb szántóföldi kultúrát, amelynek több mint hatvan százaléka Syngenta hibrid.

Igaz, a koronavírus világjárvány csökkentette a hagyományos idegenforgalmi és éttermi étkezési olajigényeket, viszont megnőtt az otthoni fogyasztás. Ráadásul a nagy ökológia lábnyomot hagyó pálma és a szójaolajhoz képest a napraforgó fenntarthatóbb növény, amivel gyakorlatilag helyben önellátó lehet Európa. Ami azért is fontos, mert az olívaültetvényeket most egy súlyos betegség pusztítja, így az élelmiszeripari főszereplők figyelme is egyre inkább a napraforgó felé fordul és a növény egyre inkább felértékelődik. Piaci információk szerint a szektoron belül is emelkedni fog a magasolajsavas napraforgó iránti igény, az ebből készült olaj egészségesebb, magasabb hőstabilitással bír, és a termék tovább eltartható.

Albrecht László, európai napraforgó portfólió vezető a Syngenta vetőmagokkal kapcsolatosan elmondta: a felborult éghajlati folyamatok és a gazdálkodás jövedelmezőségét befolyásoló tényezők változásai nagy kihívás elé állítják a nemesítőket. A vállalat célja ezért az, hogy portfólióját olyan hibridekkel bővítse, amelyek fokozottan ellenállóak a betegségekkel, például a peronoszpórával és egyéb kórokozókkal szemben, és jól tűrik a környezeti stresszt.

Az idei rendkívül nehéz termesztés szezonban az eredmény 2 tonna körül várható országos átlagban, amely elmarad a korábbi évek magas eredményeitől. A termésátlag ugyanakkor tájegységenként nagy szórást mutat, vannak olyan térségek, ahol a 4-5 tonnás eredményt is sikerült elérni.

Munkatársunktól