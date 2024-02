Nem leszünk boldogok ha a legújabb EU-s gazdasági előrejelzést látjuk

A tavalyi visszafogott növekedést követően az uniós gazdaság a vártnál gyengébb állapotban lépett át 2024-be. Az Európai Bizottság téli időközi előrejelzése mind az EU egészére, mind az euróövezetre vonatkozóan lefelé, 0,5%-ra módosítja a 2023-as növekedési kilátásokat (az őszi előrejelzésben foglalt 0,6%-ról), 2024-et tekintve pedig az EU esetében 1,3%-ról 0,9%-ra, az euróövezet esetében pedig 1,2%-ról 0,8%-ra korrigálja az előrejelzést. 2025-ben a gazdasági tevékenység további bővülése várható, az EU-ban 1,7%-os, az euróövezetben 1,5%-os mértékben.



Az infláció az ősszel előrejelzettnél gyorsabban lassul. Az EU egészében a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján mért infláció a 2023-as 6,3%-ról 2024-ben várhatóan 3,0%-ra, 2025-ben pedig 2,5%-ra csökken majd. Ami az euróövezetet illeti, a 2023. évi 5,4% után 2024-ben 2,7%-os, 2025-ben pedig 2,2%-os HICP-infláció várható.

Magyarországra vonatkozó előrejelzés

A magyar gazdaság az előzetes számítások szerint 0,8%-kal zsugorodott 2023-ban, ami nagyjából megfelel az őszi előrejelzésben foglalt várakozásoknak. 2023 harmadik negyedévében 0,9%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest, köszönhetően annak, hogy a 2022-es súlyos aszályok után helyreállt a mezőgazdasági termelés.

A havi mutatók azonban arra utalnak, hogy az ipari és az építőipari ágazat változatlanul gyenge teljesítményt nyújtott 2023 negyedik negyedévében. Az éves GDP csökkenése annak volt betudható, hogy visszaestek mind a beruházások, mind a háztartási fogyasztás. A becslések szerint az export is visszaesett 2023-ban, azonban az importkereslet még nagyobb mértékű csökkenése miatt a nettó export pozitív irányban járult hozzá a GDP-növekedéshez.

2024–25-ben a gazdaság várhatóan fokozatosan talpra áll, a GDP-növekedés 2024-ben 2,4%, 2025-ben pedig már 3,6% lehet (ami megfelel az őszi előrejelzésnek), és ehhez az is hozzájárul, hogy az előrejelzési időszakban várhatóan csökkenni fog az infláció és a kamatlábak is. A 2023. decemberi 15%-os minimálbér-emelés megnövelte a háztartások jövedelmét, és a foglalkoztatottság sem csökkent, decemberben 4,2% volt a munkanélküliségi ráta. A reáljövedelem növekedése és a javuló fogyasztói bizalom várhatóan ösztönzőleg hat majd a háztartási fogyasztásra

Az infláció enyhülésére reagálva a jegybank már elkezdte csökkenteni a kamatlábakat. Ez várhatóan elősegíti majd a beruházások fokozatos fellendülését. Új, közvetlen külföldi tőkebefektetéssel megvalósuló (FDI) projektek is növelni fogják az exportot az előrejelzési időszakban. Magyarország gazdasági kilátásai továbbra is érzékenyek a globális befektetői hangulatra. Az ország különösen ki van téve az energiaárak változásainak és az esetleges energiaellátási zavaroknak is, mivel nagymértékben függ az energiaimporttól, és rövid távon csak korlátozottan képes diverzifikálni az energiabehozatalát.

A HICP-infláció 2023 decemberében 5,5%-ra csökkent a bázishatások, a csökkenő energiaárak és a belföldi recesszió miatt. A fogyasztási kereslet élénkülése és a munkaerőköltség jelentős növekedése miatt a dezinfláció várhatóan lassabb ütemben fog haladni az előrejelzési időszakban. A jövedéki adók megemelésével az üzemagyagárak is emelkedtek 2024 januárjában. Az éves HICP a 2023. évi 17,0%-ról várhatóan 4,5%-ra csökken 2024-ben, és 4,1%-ra 2025-ben. Az őszi előrejelzéshez képest a várakozások negatív irányba módosultak 2024-re vonatkozóan, de változatlanok maradtak 2025-öt illetően.