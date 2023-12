Nem taposni, hanem visszavinni!

Hamarosan, 2024. január elsejétől kezdődik hazánkban a kötelező csomagolóanyag-visszaváltási rendszer. Ez egyformán érinti a gyártókat, a kereskedőket, az újrahasznosításért felelős MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-t, de azt a háziasszonyt is, aki napi bevásárlása során ásványvizet, üdítőt, bort pakol a kosarába.

A szabályozás ugyanis éppen ezekre vonatkozik: a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik minden üveg-, fém- és műanyag palackos ital, valamint a dobozos, egy deciliter és három liter közötti űrtartalmú ital. Tehát az esti borozás után a palackot is vissza kell – pontosabban: lehet – majd vinni, viszont a reggeli tej, és a tejalapú italtermékek csomagolását, az ízesített tejek dobozát nem. Ugyanis a tejeknél, és bizonyos gyümölcsleveknél használt papír- műanyag-fém kombinációjú tasakok még nem kapcsolódtak be a rendszerbe.

A jelenlegi hírek arról szólnak, hogy az újrahasznosítási rendszer januári indulásakor a visszaváltási jelöléssel ellátott üveg, fém és műanyag palackos italok csomagolását nagyjából 2000 visszaváltási ponton fogadják be. Ez a szám azonban, a visszaváltó automaták számának növekedésével egyre nagyobb lesz, a tervek szerint 4-5000 boltban működnek majd visszaváltó automaták.

De nem mindenhol van arra kapacitás, hogy automatákat helyezzenek ki. A kisebb üzletek kézi visszaváltó pontként is csatlakozhatnak a rendszerhez, ha a visszaváltást kézi úton, mobil alkalmazás támogatásával tudják megoldani. Ez nemcsak azért fontos a kiskereskedőknek, mert ők kapják meg a kezelési díjat, hanem azért is, mert nem kerülnek versenyhátrányba azokhoz képest, ahol a vásárló egyszerre, egy időben tudja elintézni a bevásárlást és a visszaváltást. A kiskereskedelmi forgalom drasztikus csökkenése idején tehát a kisebb boltoknak érdeke, hogy hozzájuk hozzák majd vissza az üveg, fém és műanyag palackokat. Az sem mellékes, hogy azt a visszaváltási díjat, amit a boltban kapunk, nagy valószínűséggel ott helyben el is költjük.

Az újrahasznosítási rendszernek az a lényege, hogy minden, egyszerhasználatos üveg, fém és műanyag palackos italtermék vásárlásakor palackonként, egységesen, az áron felül plusz 50 forint visszaváltási díjat fizetünk a boltban, amit visszakapunk, amikor visszavisszük és visszaváltjuk a palackot. De nem érdemes már most gyűjteni a palackokat, mert januártól csak azokat váltják vissza, amik 2024. január 1. után kerültek forgalomba. Ezt az bizonyítja majd, hogy ezek a palackok rendelkeznek a visszaváltási logóval és a korábbi csomagoláson találhatóhoz képest új vonalkódot kapnak.

Jövő januártól kizárólag az egyszer használatos üvegeket, műanyagokat, fémdobozokat ajánlott visszavinnünk a boltokba. Ezeken kívül gyakran kerül a kosarunkba többször használatos palack is, de ezekre sem vonatkozik a visszaváltási kötelezettség. A palackokon egyértelmű szimbólum fogja jelezni, hogy az ital, amit vásároltunk, az egyszer használatos-e, vagy pedig többször.

A visszaváltást gépi úton oldják meg a 400 m2-nél nagyobb eladóterű boltok, olyan automatákkal, amelyek csak akkor tudják pontosan azonosítani a palackot, annak formáját és vonalkódját, ha az sértetlen. A kisebb sérülést, horpadást még befogadja az automata, de ha a régi reflex- szel laposra taposva adjuk át, akkor azt már nem. A sikeres visszaváltás után az automata a hatékony szállíthatóság érdekében maga roncsolja és tömöríti a palackokat, mert így biztos, hogy nem kerül ugyanaz a palack még egyszer a körforgásba – és visszaváltójának nem hoz darabonként újabb 50 forintot.

Előfordulhat, hogy azt a palackot, amit visszaviszünk, az automata nem váltja vissza. Akkor sem, ha a palack sértetlen, de azzal utasít el, hogy a vonalkódot nem rögzítették a rendszerben. Az ilyen eseteket jelezni kell a MOHU-nak, ahol ellenőrzik a beküldött vonalkódot, és felszólítják az ital gyártóját a regisztrációra.

Ha egy ép palackról nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy regisztrációs probléma vagy a vonalkód sérülése miatt nem lehet visszaváltani, akkor a palackot el kell juttatni a MOHU-nak, ahol ezt panaszként kivizsgálják. De ezt a körutat érdemes egy másik napra időzíteni.

Ha minden rendben van, és a palackot befogadta az automata, akkor három módon juthatunk a pénzünkhöz. Vagy úgy, hogy a visszatérítendő összegről a visszaváltó automata utalványt ad, ami a boltban készpénzre váltható, vagy pedig levonják az aktuális vásárlás összegéből. A második megoldás, hogy az automatába épített vonalkód-leolvasó segítségével a regisztrált ügyfél az elektronikus ügyfélkódjával (a telefonja segítségével) azonosíthatja magát, a visszaváltási díj pedig automatikusan jóváíródik az ügyfélprofiljában rögzített bankszámláján. A harmadik esetben van lehetőségünk jótékonykodni is, mert felajánlhatjuk az összeget a rászorulóknak. Erre majd a visszaváltó automata kommunikációs paneljén lesz lehetőségünk. Az egy adott időszak alatt így felajánlott összegeket az időszak végén átutalják a kedvezményezettnek.

Jó tudni, hogy nem ugyanott kell visszaváltanunk a vásárolt termékek csomagolásait, ahol megvettük. Bárhova visszavihetjük, az üzleteknek ugyanis biztosítaniuk kell valamennyi kötelezően visszaváltandó egyutas csomagolás visszaváltását. Ebből következik, hogy a vásárlási blokkot sem kell megőrizni és bemutatni a visszaváltáskor.

Egy kis kavarodást okozhat jövő év elején, hogy 2024. július 1-ig még forgalomban lesznek a visszaváltási címkével már megjelölt italtermékek és a korábban gyártottak is, tehát azok, amelyek még nem rendelkeznek ilyen címkével. Ezekért természetesen nem is jár visszatérítés.

Szerző: Szikora Katalin