Német hangulatindex: extrém pesszimista üzleti kilátások

Áprilisban a valaha mért legalacsonyabbra esett az üzleti hangulat Németországban – derült ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet felméréséből.

A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) felmérésében az üzleti hangulat valaha regisztrált legnagyobb mértékű romlását regisztrálta áprilisra vonatkozóan a német gazdasági szereplők körében.

A hangulatindex 74,3 pontra zuhant áprilisban a márciusi 85,9 pontról. Amellett, hogy az áprilisi érték a valaha elért legalacsonyabbnak számít, a márciusról áprilisra történt csökkenés is a legnagyobb havi csökkenés az index történetében.

Az index romlása a két összetevő, az aktuális helyzet és a kilátások megítélése közül elsősorban az aktuális helyzet rossz megítélésének tulajdonítható, de az elkövetkező néhány hónapra vonatkozóan sem ítélték meg még soha olyan borúsan a kilátásaikat a gazdasági szereplők mint most áprilisban.

Az aktuális helyzet megítélése a márciusi 92,9 pontról 79,5 pontra csökkent áprilisra, a kilátások megítélése pedig 79,5 pontról 69,4 pontra.

A feldolgozóiparban a hangulatindex 2009 márciusa óta a legalacsonyabbra csökkent, mínusz 18,7 pontról mínusz 44,4 pontra. A vállalatok helyzetmegítélése drámaian romlott, kilátásaikat pedig “extrém pesszimistának” mutatta ki az ifo felmérése. A kilátások megítélésének a mutatója történelmi mélypontra esett. A kereslet az ipari termékek iránt gyakorlatilag összeomlott.

A szolgáltatóiparban a hangulatindex a valaha mért legalacsonyabbra, mínusz 34,2 pontra zuhant mínusz 7,6 pontról. A szolgáltatóiparban soha még nem ítélték meg olyan rossznak a helyzetüket a vállalatok mint most áprilisban. Hasonlóképpen példa nélküli a kilátásokkal szemben kialakult pesszimizmus is.

A kereskedelemben is nagyot zuhant a hangulatindex, mínusz 21,0 pontról mínusz 48,4 pontra. Az aktuális helyzet megítélése még soha nem romlott akkora mértékben hónapról hónapra, mint most márciusról áprilisra. A kilátások megítélését számszerűsítő mutató pedig a márciusi után áprilisban újabb mélységi rekordot állított be.

A soha nem tapasztalt mértékű hangulatromlás még a helyzetükkel viszonylag elégedett építőipari cégekre is igaznak bizonyult mind az aktuális kondíciók, mind a kilátások megítélésében. Az építőipari vállalatok többsége azonban ezzel együtt is meg van elégedve a helyzetével. A hangulati index az építőiparban a márciusi plusz 5,0 pontról mínusz 17,6 pontra esett áprilisban.