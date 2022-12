Novemberben tovább erősödött a BUX, nagyot drágult az OTP

Erős hónapon van túl a Budapesti Értéktőzsde: az első számú indexe, a BUX index 45 984,2 ponton zárt, ami októberhez képest szignifikáns, 12 százalékos növekedés.

A részvénypiac összforgalma elérte a 249 milliárd forintot, ez átlagosan 11,9 milliárd forint napi forgalomnak felel meg.

A hazai blue chipek körében, 163 milliárd forinttal, az OTP Bank papírjaival folyt legmagasabb értékben a kereskedés, ez a teljes forgalom 65,5 százaléka. A bankpapír ezúttal is erős hónapot zárt, amelyet a 19 százalékos árfolyamemelkedés is jelez. Második és harmadik helyen ezúttal is a Richter és a Mol zárt, 43 és 34,5 milliárd forintos forgalommal.

A hónap kereskedésindító csengetésekben is bővelkedett: a Magyar Telekom tőzsdei jelenlétének 25. évfordulóját ünnepelte ilyen módon. A prémium kategória és a középvállalati piac, a BÉT Xtend egyaránt bővült novemberben. Előbbi piacra a meghatározó régiós biztosítótársaság, a Vienna Insurance Group, utóbbira a főként napelemparkok tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozó ASTRASUN Solar Nyrt. lépett be. A BÉT középvállalatokra specializált piaca ezzel folytatta a dinamikus növekedést, az ASTRASUN Solar ugyanis a 7. piacra lépő vállalat az év során, amellyel 13-ra nőtt a BÉT Xtenden jelenlévő kibocsátók száma.

Az árupiaci szekció forgalma az elmúlt hónapokhoz képest visszaesést mutatott 697,2 millió forinttal, amelynek 59,5 százalékát a fenntartható takarmánykukorica, 40,5 százalékát pedig a nagy olajtartalmú napraforgómagból származó kereskedés tette ki.

A befektetési szolgáltatók közül a Wood & Company került az első helyre 128,3 milliárd forinttal. A második helyet a Concorde szerezte meg, 121,6 milliárd forint forgalommal, az Erste 106,4 milliárd forintos forgalma pedig ezúttal a harmadik helyhez volt elég.