Októberben újra lehet pályázni az ingyenes uniós vasúti bérletekre

Idén már második alkalommal juthat ingyenes vasúti bérlethez, és fedezheti fel Európát és annak gazdag kultúráját 35 ezer fiatal – közölte az Európai Bizottság.

A következő DiscoverEU pályázat október 11-én, kedden délben nyílik meg, és október 25-én, csütörtökön délben zárul. A pályázatra az Erasmus+ programhoz társult országokban élők jelentkezhetnek. Aki utazási igazolványt szeretne nyerni, az Európai Ifjúsági Portálon jelentkezhet, ahol meg kell válaszolnia öt kvízkérdést és egy kiegészítő kérdést.

Azok a 2004. január 1. és 2004. december 31. között született pályázók, akik sikeresen válaszolnak a kérdésekre, akár 30 napot is utazhatnak Európában a 2023. március 1. és 2024. február 29. közötti időszakban. Akik a jövő év második felében töltik be a 18. életévüket, azok a 2023. márciusi fordulóban pályázhatnak majd.

Mivel az ifjúság európai éve program keretében megnövelt költségvetésnek köszönhetően idén két pályázati körre is sor kerül, 2022-ben összesen 70 ezer utazási igazolványra lehet pályázni.

A kiválasztott pályázók ezúttal is kapnak egy kedvezménykártyát is, amellyel több mint 40 ezer kedvezményt vehetnek igénybe tömegközlekedési eszközökön, kulturális rendezvényeken, szállásokon, éttermekben, sportrendezvényeken és sok más helyen. Részt vehetnek emellett DiscoverEU találkozókon is. Ez a kezdeményezés 2022 nyarán indult, és a keretében izgalmas, 1-3 napos kulturális programok valósulnak meg az Erasmus+ országokban.