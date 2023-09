Olcsó fűtési szezont akar? Most készüljön!

Habár a nap még süt, de hamarosan hidegebbre fordul az idő és akkor már kulcskérdés hogyan tudunk úgy fűteni a lakásban, hogy azt a pénztárcánk se szenvedje meg nagyon. Szakemberek szerint az optimális energiafelhasználáshoz a fűtési rendszert évente egyszer – és ideális esetben a fűtési szezon kezdete előtt – érdemes átvizsgáltatni, szükség esetén megjavíttatni.

Mivel a hideg beköszöntével újra üzembe helyezzük a fűtőberendezéseket, az előrelátó felhasználó már a fűtési szezon kezdete előtt alaposan ellenőrizteti a rendszert, meggyőződve arról, hogy az zökkenőmentesen működik. Éppen ezért érdemes legkésőbb még októberben mindent átvizsgáltatni, mert különben nagy a veszélye annak, hogy amikor kint hideg van, bent is az lesz. A hosszabb fűtési időszak után ugyanis fűtőanyag-maradványok halmozódhattak fel, a tömítések használódhattak és/vagy a beállítások valamelyike is megváltozhatott és ezért lehet, hogy a rendszer már nem melegszik megfelelően.

Légtelenítsünk

A legegyszerűbb dolog, amit mindenki maga is megtehet, a rendszer légtelenítése. Ha levegő van a radiátorban, a meleg víz nem oszlik el optimálisan a rendszerben. Az eredmény: még a teljes teljesítményre felkapcsolt radiátor sem melegszik fel igazán. A levegő légtelenítéséhez fogóval vagy speciális négyszögkulccsal lassan nyissuk ki a radiátor – általában az oldalán található – szelepét, miközben az még le van kapcsolva. Amint nem távozik több levegő és már a víz jön ki, a szelep újra zárható. A rendszer víznyomása a rendszeren lévő mérőeszközön leolvasható. Ha ez túl alacsony, vízzel kell feltölteni. Persze érdemes inkább ezt is a szakemberre bízni.

Szervizelés és tisztítás: kell a szakember

A legjobb, ha évente hívunk szakembert a rendszer karbantartására. A fűtésszerelő ilyenkor ellenőrzi az összes értéket és minden funkciót, megfelelően beállítja az elektronikát, ellenőrzi és szükség esetén cseréli a elkopott alkatrészeket. A kazán vagy a gázkazán tisztítása már csak azért is megtérül, mert a fúvókákon vagy az égőkön lévő maradványok akadályozhatják a hőleadást. Szakemberek szerint ugyanis már akár egy milliméternyi korom is akár öt százalékkal is növelheti az energiafogyasztást.

Az olajfűtőknél még fontosabb a karbantartás, mert magasabb az idegen anyagok, például a kén és az adalékanyagok szintje, ami még nagyobb valószínűséggel a fúvókák összetapadását okozhatja. A rendszeres karbantartás viszont meghosszabbítja a rendszer élettartamát, növeli hatékonyságát és csökkenti az üzemanyagköltségeket. Az általunk megkérdezett szakemberek ráadásul arra is felhívják a figyelmet, hogy mivel a magánházak fűtési rendszerei gyakran nincsenek optimálisan beállítva, ez egyben azt is jelenti, hogy sok energia megy kárba.

Az éves fűtési karbantartáshoz kapcsolódva, – ha olyan a fűtés -, ajánlott, ha a vízvezeték-szerelő is átfogó fűtési ellenőrzést végez, a rendszer megtakarítási lehetőségeire fókuszálva. Magába foglalva a szivattyúk ellenőrzését és a hidraulikus kiegyensúlyozást. Már csak azért is, mert a finombeállítás során a rendszert úgy állítják be, hogy minden radiátor pontosan annyi fűtővízzel legyen ellátva, amennyi a kívánt szobahőmérséklet eléréséhez szükséges. Így a pontos beállítással – közte a kazánból a radiátorba áramló víz hőmérsékletének optimalizálásával -, akár nagy beruházás nélkül is a fűtési költségek 10-15 százalékát lehet megtakarítani.

Szigeteléssel energiamegtakarítás

A szakértők mindehhez még egy tippet adnak: A legegyszerűbb megtakarítási módszer – ahol ilyen van – az alagsori csövek szigetelése. A hagyományos polietilén (PE), poliuretán (PUR), gumi, szintetikus gumi vagy ásványgyapot anyagból készült burkolatok minden szaküzletben kaphatók, és azokat a csöveket, amelyek szabadon, leszigetelve állnak, a lakástulajdonosok akár saját maguk is leszigetelhetik. A szigetelőcsövek ugyanis már előre fel vannak hasítva és öntapadó fóliával vannak bevonva, így a barkácsoló egyszerűen ráteheti őket a csőre, ami szintén érezhető megtakarítást hozhat az energiaszámla esetében.

Kocsis Erika