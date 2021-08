Online számlázás – változások a NAV rendszerében

Új fejlesztéseket vezet be a NAV az Online Számla rendszerben. Az ügyfelek csütörtök estétől csak a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül jelentkezhetnek be. Megszűnik a regisztráció is.

Az adóhatóság közölte: a jövőben az elsődleges felhasználók az Online Számla rendszer webes felületén a “Bejelentkezés” gombra kattintással a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül, az ügyfélkapus belépési adataikkal jelentkezhetnek be.

A sikeres KAÜ-azonosítás után az Online Számla rendszer adózó-felhasználó kapcsolatok felületén az összes olyan adózó megjelenik, akiket az elsődleges felhasználó a NAV nyilvántartása alapján képviselhet. Annak az elsődleges felhasználónak, aki több adózó nevében is eljár, de egy felhasználónéven regisztrálta az adózókat az Online Számla rendszerbe, azaz valamennyi képviselt adózó nevében ugyanazt az egy felhasználónevet használta, nincs tennivalója.

Ha azonban a több adózó nevében eljáró elsődleges felhasználó korábban eltérő felhasználóneveken regisztrálta az adózókat, azaz az elsődleges felhasználónak több felhasználóneve is van,

ismét el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót és meg kell adnia a kapcsolattartási adatokat az Online Számla rendszerbe való első bejelentkezéskor.

Emellett az Online Számla rendszerben megszűnik az új adózók és felhasználók eddigi regisztrációja, ezért a webes felület fejlécéről lekerül a “Regisztráció” gomb.

A KAÜ-azonosítás bevezetése miatti változás érinti az Online Számlázó mobilalkalmazást is, a karbantartás után az alkalmazás új verziója is elérhető lesz. Az alkalmazás legújabb kiadása a későbbi kétfaktoros azonosítás bevezetését készíti elő. Az új fejlesztések bevezetését követően az applikációt használó elsődleges felhasználóknak ismét párosítaniuk kell mobilkészüléküket az Online Számlázó program webes felületével – közölte a NAV.