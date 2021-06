Operatív törzs: minden külhoni magyar regisztrálhat az oltásra

A külhoni, még oltásra váró magyarok és a Magyarországon élő külföldiek is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra – jelentette be a Miniszterelnökség államtitkára az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

György István azt mondta: a külföldiek és a külhoni magyarok oltása június második felében kezdődhet el. A részletekről hamarosan tájékoztatást adnak, regisztrálni a a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet.

A kormány a nemzet elválaszthatatlan részének tekinti a külhoni magyarságot – hangsúlyozta, hozzáfűzve: a kormány szeretné őket megvédeni a vírustól, ezért áll nyitva a regisztráció lehetősége előttük is.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy Magyarország továbbra is második az uniós oltási ranglistán: a lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 39 százalékos átlaggal.

A legfrissebb adatok szerint mintegy 5 240 000 embert oltottak már be, közülük több mint 3,8 millióan a második adag oltóanyagot is megkapták.

Az oltásra eddig 5 millió 267 ezren regisztráltak, 92 százalékukat már be is oltották – tudatta, hozzátéve: a regisztráció jelenleg 16 év felett lehetséges, a 16 éven aluliak oltásáról később születhet döntés.

György István kiemelte: akik még nem oltatták be magukat, nem késtek le semmiről, a regisztrációtól számítva egy-két napon belül mindenki megkaphatja az oltást.

Az államtitkár azt mondta, hogy vakcinahiánytól nem kell tartani: a Pfizertől 6,5 millió, a Modernától 1 millió, az AstraZenecától 5 millió, a Janssen vakcinából pedig 4 millió adag oltóanyag várható a következő hónapokban, a megrendelt keleti vakcinák pedig már mind megérkeztek.

Az országos oltási munkacsoport vezetői tisztségét is betöltő politikus arról is tájékoztatást adott, hogy mivel lassan minden regisztráltat beoltanak, a jövőben nincs szükség a tömeges oltásra, így a második oltások beadása után kevesebb oltópont is elegendő lesz.

Az oltások nem állnak le, aki regisztrált, a háziorvosánál és a kórházi oltópontokon egyaránt megkaphatja a vakcinát – emelte ki.

Ismertette, hogy a háziorvosi praxisokhoz érkező heti vakcinaszállítmányokat ezentúl az orvosok igényeihez szabják: a megyei oltási munkacsoportokhoz benyújtott kérések alapján kapják meg az igényelt mennyiséget.

György István elmondta: az online időpontfoglalóban a Sinopharm- és a Pfizer-vakcinára stabilan lehet számítani, ezekből “bőven van és bőven lesz“. Korlátozott mennyiségben Szputnyik oltóanyagra is lehet időpontot foglalni, egyes oltópontokon pedig a Moderna és a Janssen vakcinája is elérhető – tudatta, hozzátéve: az AstraZeneca-vakcinával jelenleg a második körös oltásokat végzik, de később ismét lehet majd első oltásra használni.