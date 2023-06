Oroszország és Kína nem nyert, Szaúd-Arábia viszont a csúcsigazolásokkal felrobbanthatja a focipiacot

Szaúd-Arábia globális dominanciát tervez a labdarúgásban, ami elsősorban annak köszönhető, hogy Cristiano Ronaldo fél évvel ezelőtt a közel-keleti arab állam egyik leggazdagabb csapatához igazolt a Manchester Unitedtől. Igaz, az angol klub akkor még nem tudta, hogy lavinát indíthat el a transzfer jóváhagyásával.

Az elmúlt évtizedekben több ország is próbált már a hagyományos futballnemzetekkel szemben teret nyerni a világ labdarúgásában. Oroszország például a 2010-es évek környékén olyan játékosokat vonzott a bajnokságába, mint az aranylabdás Samuel Eto’o és a világbajnoki aranyérmes Roberto Carlos. De az a kísérlet tiszavirág-életűnek bizonyult.

Akárcsak egy másik globális szuperhatalom, Kína próbálkozása, amely néhány évvel később szintén sokat invesztált a sportágba. Akkor olyan nevek is megfordultak a kínai bajnokságban, mint Bajnokok Ligája-győztes spanyol edző, Rafa Benítez, de amint a Covid-járvány megjelent, a kártyavár összeomlott.

Azonban az elődökkel ellentétben Szaúd-Arábia komolyan gondolja. A labdarúgásban (is) nagy reményeket dédelgető öböl menti állam mögött egy 700 milliárd euró értékű szuverén vagyonalap áll. Ennek megfelelőan a közel-keleti ország folyamatosan növeli a befolyását a világ sportéletében, legyen szó a Forma-1-ről, az ökölvívásról, a Newcastle Unitedről vagy a golfról.

Aztán tavaly decemberben az egész világsajtót felszántotta a hír, amely arról szólt, hogy Cristiano Ronaldo az ország egyik legtehetősebb focicsapatába, az Al-Nassrba igazol. A szupersztár átigazolása – tekintve a szaúdi klub által kínált évi 200 millió eurós fizetést – logikus döntésnek tűnik, de egyúttal katalizátorként is szolgált a labdarúgás legújabb nagy költekezőjének.

És ezt maga Ronaldo sem hagyta figyelmen kívül. “Hagyjuk egy kicsit bosszantani az embereket. Tudtam, hogy ha Szaúd-Arábiába megyek, az elindít valamit. És nem tévedtem” – nyilatkozta a napokban Ronaldo.

“Biztos vagyok benne, hogy két-három éven belül ez a liga a világ egyik legfontosabb bajnoksága lesz. Ezt már most is láthatjuk. Karim Benzema is már idejött, és 1000 százalékig biztos vagyok benne, hogy még sok játékos fog érkezni” – fogalmazott.

A hírek szerint Benzema évi 100 millió eurót fog keresni a friss szaúdi bajnoknál, az Al-Ittihadnál, amely a most zárult bajnokságban maga mögé utasította a Ronaldóval felálló Al-Nassrt. Mellette Ronaldo másik madridi csapattársa, Luka Modric is egy hatalmas fizetéssel kecsegtető – állítólag szaúdi – átigazolási ajánlaton töpreng.

Ám míg ők ketten – és Ronaldo – már karrierjük végéhez közelednek, a szaúdi profi liga olyan játékosokat is vonz, akiknek még bőven van még idejük a pályán. Köztük van N’Golo Kante és Wilfried Zaha, akik előtt Európában is nagy lehetőségek állnának, a hírek szerint mégis a Közel-Keletre költözést fontolgatják.

Mivel a liga csapatai pazarló módon költekeznek, az utolsó nagy fizetés reményében keresgélő túlkoros játékosok közül minden bizonnyal sokat tudnak majd magukhoz csábítani. De ha időt kapnak, semmi akadálya annak, hogy Szaúd-Arábia – amely komolyan gondolja a gazdaság olajról való diverzifikálására irányuló Vision 2030 tervének megvalósítását – a világ legjobbjainak otthona legyen.

A Manchester United nyilvánvalóan kiengedte a szellemet a palackból, amikor fél évvel ezelőtt nem gördített akadályt Ronaldo Szaúd-Arábiába igazolása elé. Egy ártalmatlan lépés egy látszólag jelentéktelen klubhoz dominóhatást váltott ki, a játékosok pedig elkezdték Szaúd-Arábiára életképes opcióként tekinteni.

Ám sok időbe fog telni – és persze rengeteg pénzbe fog kerülni -, hogy a szaúdi liga hiteles riválisként jelenjen meg, és ne csak a pénzhajhászás szimbóluma legyen. Ugyanakkor a szaúdi klubok már most közvetlen fenyegetést jelentenek az európai klubok vezetőire az átigaolási piacon. (Manchester Evening News cikke alapján)