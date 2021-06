Országfásítás – második ütem: megnyílt a regisztráció

Folytatódik a Településfásítási program: az Agrárminisztérium további egymilliárd forintot biztosít a tízezer fő alatti települések számára, amelyek 2021 őszén és 2022 tavaszán újabb 24 ezer fát ültethetnek el – közölte az agrártárca.

Az érdeklődők első lépésként június 10. és 30, között regisztrálhatnak, majd a konkrét fákra vonatkozó igényüket július 5-től nyújthatják be az orszagfasitas.hu oldalon keresztül – tették hozzá.

Az Agrárminisztérium – a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által biztosított forrásból – 2020-ban indította el a Településfásítási programot, amelynek keretében 12 ezer sorfát ültettek el összesen 474, tízezer fő alatti településen. Látva az egyértelmű sikert és a jelentős érdeklődést, az Agrárminisztérium a program folytatására további egymilliárd forintot biztosított. Ennek alapján idén ősszel és 2022 tavaszán további 24 ezer sorfát ültethetnek el közel ezer, tízezer főnél alacsonyabb lélekszámú településen – írták.

A program most induló, második ütemében az igénylők tizenkilenc, belterületre is ültethető, a klímaváltozást jól tűrő fafaj közül választhatnak.

Településenként legalább tíz, legfeljebb harminc sorfát igényelhetnek, amelyek között megtalálhatók az ezüst, valamint a kislevelű hárs, a kocsányos- és csertölgy, a díszalma és díszkörte, fehér eper, hegyi juhar, keskenylevelű és magas kőris, továbbá a királydió is. A nagyméretű sorfák mellett a program része a szállítás, a mulcs, a fa törzsét védő rácsok és a támasztó karók költsége is, ezen felül minden ültetéshez szakember jelenléte is biztosított – részletezte a AM.

Az igénylés első és nélkülözhetetlen lépése a regisztráció, amely június 10-én nyílt meg és 20 napig, június 30-áig áll nyitva az érdeklődő települések számára az Országfásítási program honlapján. Amennyiben egy település nem regisztrál, úgy nem vehet részt a 2021. július 5-én induló második lépésben, a konkrét fafajok igénylésében.

Fontos tudnivaló az is, hogy egy településről csak egy regisztráció nyújtható be, ezért az érintetteknek érdemes egyeztetniük az önkormányzattal – közölték.

Regisztrációra, illetve igénylésre a települések önkormányzatai, önkormányzati és állami intézményei, egyházi és civil szervezetei, intézményeik jogosultak. Annak érdekében, hogy minél több település jusson fához, a program első, 2020-2021-es ütemében nyertes települések a mostani folyamatban már nem vehetnek részt. Az igénylésre jogosult települések jegyzékét az érdeklődők megtalálják az Országfásítási program honlapján – hívták fel a figyelmet.

A tájékoztatás szerint a program lebonyolítását a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. végzi, együttműködésben az Országos Erdészeti Egyesülettel. A szakmai hátteret mindemellett a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete is biztosítja. Erdész és kertész szakemberek minden ültetésen részt vesznek, szükség esetén szakmai segítséggel, tanáccsal szolgálva.