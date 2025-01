Összefogás a királykategóriás nemzeti álom megvalósításáért

Hideg Ádám Fotó: Hideg Ádám/facebook

A napokban bejelentett “Road to Formula-1” projekt egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy 2030-ra ismét magyar pilóta versenyezzen az autósport csúcsát jelentő Forma-1-ben.

Miközben a Forma-1 hosszú távra elkötelezte magát Magyarország mellett, sokak számára továbbra is álom, hogy hazánk ne csupán versenyhelyszínként, hanem versenyző révén is képviseltesse magát a világbajnoki sorozatban. Ennek megvalósulását segíti az a pozitív tendencia, hogy a Forma-1 egyre népszerűbb a fiatalok körében, valamint az, hogy az elmúlt években több tehetséges magyar autóversenyző is feltűnt. Számukra megfelelő szakmai és anyagi támogatással a Forma-1-es indulás már nem csupán vágyálom, hanem reális célkitűzés is lehet.

Együtt a magyar autósport sikeréért

„A Hilaris Hotels Magyarország legdinamikusabban fejlődő szállodaláncaként elkötelezett a hazai és nemzetközi sikerek iránt. Ezzel a törekvéssel összhangban kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetséges magyar fiatalok támogatását, hiszen ők jelentik a jövő sikerének kulcsát, akár a motorsportban, akár más területeken” – nyilatkozta Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapítója, a projekt nagykövete és fő támogatója.

Hozzátette, hogy ennek szellemében segítik azokat a magyar tehetségeket, akik a Forma-4, Forma-3, Forma-2 és végső célként a Forma-1 világában szeretnének sikereket elérni. Kiemelte, hogy a HUMDA Academy utánpótlásnevelési rendszerével együttműködve minden esélyük megvan arra, hogy valóra váltsák ezt az álmot. A cél nem csupán a Forma-1-ben, hanem a MotoGP-ben és más kategóriákban is magyar versenyzőket látni. Zentai hangsúlyozta: „Ez az egész ország számára olyan siker lehet, amely politikai nézettől, vallástól és identitástól függetlenül közös összefogással érhető el.”

A HUMDA szerepe a tehetségek támogatásában

Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnöke a „Road to Formula-1” program bemutatkozó eseményén elmondta, hogy 2022-ben elindították azt a támogatási rendszert, amely kezdetben 28 versenyzőt és két csapatot, a következő évben pedig 29 versenyzőt és egy csapatot segített. A program célja olyan fiatal tehetségek felkarolása, akik mentális, fizikai és technikai képességeik alapján esélyesek lehetnek a nemzetközi csapatok figyelmének felkeltésére.

„Programunk évről évre fejlődik, de mára eljutottunk arra a pontra, hogy a további szintlépéshez kiegészítő forrásokra és támogatókra van szükség” – mondta Weingartner. Kiemelte, hogy Zentai Péter csatlakozásával olyan üzleti kapcsolatrendszer állt a fiatal versenyzők mögé, amely a “Road to Formula 1” kezdeményezést valódi nemzeti üggyé teheti. Zentai Péter és Hideg Ádám

Közös cselekvés és a magyar pilóták esélyei

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerint a “Road to Formula-1” nemzeti ügy, amelyet az állam is támogat. Hangsúlyozta, hogy a magánszektornak is fel kell ismernie a projekt jelentőségét, és aktív szerepet kell vállalnia annak sikerében.

A program komolyságát mutatja, hogy már több olyan fiatal magyar tehetség is nemzetközi sikereket ért el, akik hosszú távon beléphetnek a Forma-1 világába. Közülük a legesélyesebbek közé tartozik Hideg Ádám, a 2022-es gokart-vb ezüstérmese, valamint Molnár Martin, a tavalyi brit Forma-4-es sorozat újonc bajnoka, akik akár már 2030-ban elérhetik a Forma-1 szintjét.

Ferencz Krisztián, a projekt menedzsere szerint rajtuk kívül is akadnak figyelemre méltó magyar tehetségek, mint Zsebő Marcell, Gender Tamás, Gáspár Benett és Lipovics Patrik, akik saját korosztályukban kiemelkedő eredményeket értek el a nemzetközi mezőnyben.

Az összefogás és a megfelelő támogatás révén Magyarország újra pilótát adhat a Forma-1-nek, a MotoGP-nek és más rangos autósport-bajnokságoknak. A “Road to Formula-1” projekt nemcsak egyéni sikereket, hanem hazánk nemzetközi elismerését is elősegítheti.