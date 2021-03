Ötezerért kínálnak előjegyzést vakcinára – vizsgálódik a hatóság

Az idén januártól érvényes fogyasztóvédelmi előírások pontosították a javítási kötelezettség határidejét, a jótállási időt, az e-jótállási jegy is polgárjogot nyert. A fogyasztóvédelmi törvény a hibás teljesítés bizonyítását is egyszerűbbé tette. Dr. Bures Gabriella kamarai békéltető testületi elnök AzÜzlet.hu-nak azt mondta: a pontosító, új, szigorúbb jogszabályi előírások a viták elkerülését is nagyban segítik. A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése.