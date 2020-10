Palkovics: a jövő zöld és digitalizált lesz

A Gazdasági Versenyhivatal rejtetten készült felvételeket is felhasználhat a kartellek elleni küzdelemben. A hatóság 2021 januárjától rejtetten készült kép- és hangfelvételeket is alkalmazhat egy-egy jogsértés bizonyítására. Egy kúriai ítélet értelmében egy büntetőeljárás során szerzett titkos lehallgatási anyag a közigazgatási eljárásban is felhasználható. A két változás megkönnyítheti a piaci versenyt korlátozó megállapodások, a kartellek elleni küzdelmet.