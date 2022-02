Potápi: évente 300 ezer gyermek részesül minőségi oktatásban a Kárpát-medencében és a diaszpórában

Igaz, a járványhelyzet miatt még online formában került megrendezésre a diaszpórában működő Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója, de így is sikerként könyvelhető el, hogy a világ egyre több pontján alakulnak olyan közösségek, akik a távolban is fontosnak tartják, hogy a magyar gyerekek megtartsák magyar gyökereiket.

„2022-ben a Cselekvő Nemzet éve jegyében, ötödik alkalommal tartjuk meg a világban működő hétvégi magyar iskolák találkozóját azok vezetőivel, illetve munkatársaival, akikből – stílszerűen szólva -, egy cselekvő, a közösségükért és főleg a gyerekekért, fiatalokért igen-igen tenni akaró közösség alakult ki” – fejtette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóján.

Az online eseményen hozzátette: miközben folyamatos az együttműködés a világ magyar iskolái között, igaz ez a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága esetében is. Így vált lehetővé, hogy a Kárpát-medencében és a világban ma már évi 300 ezer gyerek számára sikerült biztosítani a minőségi magyar oktatást.

„Minden magyar iskolát számon tartunk a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában egyaránt. 2010 óta alapvetően megváltozott a magyar kormány diaszpóra politikája, hiszen a magyar közösségeket számon tartjuk, számítunk rájuk és tevékenyen bevonjuk a mindennapi közös teendőinkbe” – magyarázta. 2011-ben ennek szellemében jött létre a Magyar Diaszpóra Tanács, ahová a 2,5 milliós magyar közösséget képviselve közel száz szervezete kap meghívást és vesz részt egész éven keresztül a munkájában.

A Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóján ezúttal 157 szervezet képviseletében 161 delegált vett részt az online találkozón, ahol megismerhették egymás tapasztalatait, a koronavírus időszakában kialakított gyakorlatait és a járványhelyzet enyhülését követő nyitás utáni programokat azért, hogy minél eredményesebb magyar nyelvű oktatást kapjanak a magyar gyerekek a világ minden pontján.

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a járványhelyzet azért is nehéz időszak volt, mert a pandémia miatt az államtitkárság személyes jelenlétű programjainak jelentős része sem tudott megvalósulni és ami lehetett, átkerült az online térbe.

„A járványügyi szabályok betartásával a programjaink folytatódtak a 2021-es esztendőben és folytatódnak most is. Mindeközben jó hírek is eljutottak hozzánk: hála Istennek számos új hétvégi magyar iskola alakult úgy Svédországban, mint Ausztriában, Kanadában, illetve Kolumbiában is aktivizálták magukat az ott élő magyarok és szervezetbe tömörültek. Azt látjuk, hogy ahol az országos szabályok engedték, ott elindult a személyes jelenlétű oktatás 2021 második felében, illetve most, 2022 elején, miközben nagyon sok helyen dolgoznak a hibrid megoldással, a személyes jelenléttel és mellette az online oktatással vagy online foglalkozással is” – fejtette ki Szilágyi Péter, kiemelve, hogy a hétvégi iskolák népszerűségének növekedését jól mutatja, hogy ma már a járvány ellenére is 250 hétvégi magyar iskola működik a diaszpórában.

Érsek M. Zoltán